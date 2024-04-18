نقابة الصحفيين التونسيين تدين الحكم الجائر الصادر في حق الزميل الصحفي محمد بوغلاب

قضت المحكمة الابتدائية بتونس 1 يوم الأربعاء 17 أفريل 2024 بالسجن 6 أشهر على الصحفي محمد بوغلاب على خلفية ملف الشكاية التي تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه
وتم الحكم على بوغلاب بتهمة « نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بصحة ذلك » على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية وعدم سماع الدعوى فيما عدا ذلك وحمل المصاريف القانونية عليه
ويعتبر الحكم على بوغلاب ثالث حكم قضائي بالسجن في حق الصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة الحالية
كما يواجه محمد بوغلاب تهم أخرى في ملفات متعددة تم في أحدها إصدار بطاقة إيداع في حقه
وتدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الجائر الصادر في حق الزميل الصحفي محمد بوغلاب وتعتبره تواصلا لمنعرج خطير تشهده معالجة القضاء التونسي لملفات حرية التعبير وحرية الصحافة وسياسته في سجن الصحفيين وسلب حريتهم.
وتعتبر النقابة هذا الحكم ضربا لدور الصحافة في الرقابة على عمل مؤسسات الدولة خدمة للمصلحة العامة ولحق المواطن في صحافة حرة وتعددية ومهنية.
وتنبه النقابة من خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها كحامي للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم.
وستباشر النقابة بناء على ذلك إجراءاتها في استئناف الحكم الجائر في حق الصحفي محمد بوغلاب.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
زياد الدبار