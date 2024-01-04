نقابة الصحفيين التونسيين تدين الاحتجاز التعسفي الذي قامت به فرقة الحرس الوطني للصحفي سمير ساسي

اعتقلت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية بالحرس الوطني بحي التضامن ليلة أمس الأربعاء 3 جانفي 2024 ، الصحفي بمكتب قناة « الجزيرة » سمير ساسي من منزله بعد مداهمته بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة
وكانت فرقة من الحرس الوطني قد تنقلت إلى منزل الصحفي والكاتب سمير ساسي وقامت بتفتيش بيته وحجز حاسوبه الشخصي وهاتفه وهواتف جميع أفراد عائلته. وقامت الفرقة المعنية باعتقال ساسي واقتياده إلى جهة غير معلومة
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد باشرت البحث عن الصحفي مدعمة بالمحامين المكلفين من قبلها ومن قبل مكتب الجزيرة بتونس طيلة الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس ولم تتمكن من معرفة مكان ساسي الا بعد منتصف نهار الخميس 4 جانفي 2024
وبتواصل محامي الدفاع عن سمير ساسي مع الفرقة المعنية أكدت حصولها على تعليمات بمنع حضور المحامي لمدة 48 ساعة ما يرجح وجود شبهة إرهابية في الملف. وقد تمسك الصحفي سمير ساسي بحقه في الصمت إلى حين حضور محامي خلال أعمال البحث والتحقيق معه
وتدين النقابة حالة الاحتجاز التعسفي التي قامت بها فرقة الحرس الوطني بحي التضامن لأكثر من 12 ساعة وتعتبر النقابة اقتياد الصحفي سمير ساسي دون إعلام العائلة بوجهته ودون تمكينه من الاتصال بعائلته أو بمحاميه أو مؤسسته أو الهياكل المهنية ضربا لجوهر حق الدفاع المنصوص عليه بالقانون عدد 5 لسنة 2016
تونس 4 جانفي 2024
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
بلاغ