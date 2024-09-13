نقابة الصحفيين التونسيين تحذر مما تبثه الإذاعة الوطنية من دعاية سياسية كاذبة

تنطلق غدا السبت 14 سبتمبر الجاري، الحملة الانتخابية لرئاسيات 2024، وتندرج هذه الحملة في سياق عام صعب جدا وغير طبيعي سياسيا واجتماعيا وقانونيا ستكون له تأثيرات خطيرة على العملية الانتخابية مسارا ومخرجات، وعلى مستوى شفافية الانتخابات ونزاهتها، كما ستكون له مخاطر شديدة على سلامة الصحفيين/ات وأدائهم/ن المهني خاصة في ظل الضغوطات التي تمارس على وسائل الإعلام وخاصة العمومية منها
وقد أشّر التقرير الصحفي الذي بثته الإذاعة الوطنية مؤخرا على شبهات وجود غرفة لإدارة المضامين الإعلامية في اتجاه دعائي وسياسي وانتخابي يضرب صورة المؤسسة الإعلامية ومصداقيتها، ويتعارض مع أخلاقيات المهنة وقواعد التغطية الصحفية في سياق انتخابي، وفي هذا الإطار كانت النقابة قد تلقت إشعارات من بعض الزميلات والزملاء من مؤسسات إعلامية أخرى عمومية ومصادرة حول طلب القائمين عليها إنجاز أعمال صحفية حول نفس الموضوع و بنفس الاتجاه
وقد واجه الزميلات والزملاء هذه التعليمات برفض مطلق ومبدئي حفاظا على نواميس المهنة واستقلالية المؤسسات الإعلامية عن كل ضغوطات خارجية وتصديا لتحويلها لمحمل اتصالي دعائي
وتنوه النقابة بهذا النفس المهني المقاوم والمنتصر لصحافة مستقلة وجادة وموضوعية وفية لأدوارها في إخبار الرأي العام وكشف الحقائق، وتلتزم بالقواعد المهنية في تغطية المسار الانتخابي وممارسة الرقابة المهنية عليه
وإذ تذكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالقيم الكبرى التي تقوم عليها التغطية الصحفية الإخبارية للانتخابات الرئاسية المتعلقة بالمساواة والحرية والتعددية مثلما وردت في الوثيقة التوجيهية والمخطط التفصيلي للتغطية التي كانت أصدرتهما سابقا، فإنّها
− توصي الهيئات التحريرية الصحفية بتقديم خدمة صحفية وإعلامية ذات جودة تحترم أخلاقيات المهنة وتقوم على التنويع في الأشكال الصحفية على غرار الريبورتاجات والتحقيقات والتحليل والتفسير والتحري. كما أنها تذكر بأن لا شيء يمنع الصحفيين/ت والهيئات التحريرية الصحفية من تنظيم الحوارات حول الانتخابات بالأشكال التحريرية التي يرونها مناسبة، بالتوزاي مع دور الإعلام العمومي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتنظيم الوجوبي لمناظرة تلفزية بين كافة المترشحين
– تنبه الصحفيين/ت والهيئات التحريرية الصحفية إلى ضرورة التصدي لكل عمليات التدخل الداخلي والخارجي في العمل الصحفي وعلى ضرورة حماية غرف الأخبار من كل أنواع التلاعب باستقلاليتها. كما توصي النقابة كل الهيئات التحريرية الصحفية بضرورة إعلام النقابة بالسرعة القصوى بكل محاولات التأثير التي يمكن أن يتعرضوا إليها وبكل عمليات التهديد مهما كان نوعها ومصدرها
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين