نقابة الصحافيين تندد بعودة الصنصرة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء

تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تشكيات زميلات وزملاء تعرضوا لعمليات صنصرة ممنهجة بوكالة تونس افريقيا للأنباء على خلفية مقالات وتحقيقات صحفية، وتدخلت الإدارة في عمل الصحفيين دون تقييم موضوعي مهني معتبرة ان مقالات والزملاء « محرجة » للسلطة
وأمام تكرر هذه الممارسات الخطيرة تندد النقابة بعودة الصنصرة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وتحذر القائمين على الوكالة من مغبة تحويلها إلى جهاز دعائي يضرب كل قواعد الموضوعية والتوازن
تعرب النقابة عن تضامنها مع الزميلات والزملاء بالوكالة والمتمسكين باستقلاليتهم ومهنيتهم وحقهم في العمل بكل حرية وموضوعية بعيدا عن ضغوط الإدارة وتوجيهها
تدعو عموم الصحفيات والصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم ضد الصنصرة ومحاولات التوجيه، واعتماد المعايير المهنية وأخلاقيات الصحافة في التعاطي مع القضايا العامة المطروحة في البلاد
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي
تونس في 07 مارس 2023
بيان