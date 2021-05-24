نقابة أعوان واطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية تؤكد مغالطات التسريبات حول الإنقلاب

أكدت نقابة أعوان واطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، أن « عهد الانقلابات والدكتاتورية ولى وانتهى »، وذلك على خلفية مقال نشر في موقع « ميدل إيست آي » يوم الإثنين، تضمن : مغالطات حول الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية تدخل في بوتقة المس من هيبة السلك والمس بمبادئ الشرف والحيادية والأمانة التي تعتبر من أهم ركائز هذه المؤسسة الوطنية
وقالت نقابة أمن رئيس الدولة في بيان استنكاري الإثنين، إن : مهزلة ما يسمى الوثائق المسربة لعبة أخرى يراد منها إقحام جهاز الأمن الرئاسي وما ذكر قيادتها بصفته وشخصه إلا دليل على تصميم هؤلاء الخونة بجر إطارات وطنية إلى مستنقع لا نرومه ولا يستهوينا لذا واصلوا في ما أنتم فيه ولا تيأسوا فتونس برجالها ونسائها وهذا البلد ليس للبيع
واعتبرت النقابة أن « الألعاب الافتراضية قد أنهكت عقول بعض المتصاحفين الذين يبدعون في نشر الخيال العلمي »، مبينةً أن : كل الأقلام المأجورة ومن يقف خلفها ومن هيأ لها الظروف لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع الكلامي، سيحاسبون بالقانون
واكدت »تمسكها بحيادية المؤسسة وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية »، وفق نص البيان