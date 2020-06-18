نقابة أعوان الأمن الرئاسي تندد بتصرفات الإخواني سيف الدين مخلوف وبيدقه غازي القروي

عبرت نقابة أعوان و إطارات امن رئيس الدولة و الشخصيات الرسمية في بيان رسمي ( اقرأه أسفله ) نشرته على صفحتها اليوم الخميس 18 جوان عن استيائها من الفيديو الذي تم ترويجه على صفحات الفايسبوك من قبل النائبين غازي القروي و سيف الدين مخلوف عن ما يسمى « ائتلاف الكرامة » الإخواني قصد السخرية و التهكم على مؤسسة رئاسة الجمهورية و مهام أفراد الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة
ونددت النقابة بمثل هذه الممارسات التي تستهدف اعوانها و تسخر من جديتهم و انضباطهم مطالبة بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المهزلة و مساءلة النائبين من طرف مجلس نواب الشعب
وطالبت النقابة النيابة العمومية بالتدخل و الكشف عن أسباب هذا التصرف الذي يمس هيبة الدولة و رجال الأمن في هذا الظرف العصيب الذي يفرض الرفع من معنويات الأمنيين بدل المس منهم
ودعت النقابة في نفس البيان إلى النأي بجهاز الأمن الرئاسي عن محاولات العبث و الاستهتار و إبقائه بعيدا عن التجاذبات السياسية
وأكدت النقابة في آخر البيان انها ستبقى عصية على المحاولات العقيمة للمس من عزيمة و عمل الأمن الرئاسي ليبقى الجهاز خطا احمر عصيا على المستهترين والعابثين خاتمة البيان بالجملة: أن كل إناء بما فيه يرشح