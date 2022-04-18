نظرية الموز لعامر بوعزة

قبيل صدور الكتاب (في طبعته الأولى) تحدث راشد الغنوشي زعيم الحركة الإسلامية عن غلاء الأسعار وتراجع قدرة المواطن الاستهلاكية، ودعا إلى التخلي عن المواد غير الأساسية، مستحضرا الموز مثالا. فقلت وأنا أفكر في أن هذا الكلام يدعم النظرية وينزلها في سياق الراهن: «حتى أنت يا شيخ!». لقد كان الموز منذ السبعينات مقياسا للرفاه الاجتماعي، وعندما أزالت اتفاقية التجارة العالمية الكثير من القيود الجمركية انتشر الموز في كل مكان. يومها كنا في بحبوحة التسعينات، وكانت تلك من ثمار العولمة. عن هذه المرحلة يتحدث عماد الطرابلسي وعلى وجهه ابتسامة ساخرة في شهادته أمام هيئة الحقيقة والكرامة، فيروي كيف كان أباطرة الموز يتصارعون لاحتواء السوق والسيطرة على الأسعار، وكيف كان من الممكن إرشاء بعض أعوان الجمارك لحجز بضاعة منافسة حتى تتعفّن في المخازن
هذا الكتاب إذن وبرؤية أشمل يتحدث عن الإنسان في تونس، وعن الزمن المعكوس، يحكي ببساطة قصة الهبوط إلى الحضيض الذي يتطابق تماما مع نظام التفاهة، ويروي قصة الانتقال المريع من فكرة الإنسان المشروع الذي هو محور التنمية وعماد النهوض الاجتماعي والثقافي، إلى الإنسان الذي يواجه الجوع والذي يفرض عليه دائما أن يفاضل بين الكرامة والخبز وأن يتملق السلطة من أجل الكفاف
عامر بوعزة