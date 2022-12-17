نسبة المشاركة في مهزلة الإخشيدي الإنتخابية بلغت 5.5 في المائة فقط بولاية المنستير

أفادت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، جميلة الشطيطي. بان نسبة الاقتراع للانتخابات التشريعيّة بالدوائر الانتخابيّة الثماني بولاية المنستير، بلغت 5.5 في المائة إلى غاية الساعة 15.00 اليوم السبت
وفي ذات الإطار، سجل مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية غرة جوان بالمنستير
– العدد الجملي للمسجلين: 13.690
ويتنافس 56 من المترشحين من بينهم 4 مترشحات للفوز بأصوات مجموع 434 ألفا و28 ناخبا وناخبة مسجلين وموزعين على مستوى 157 مركز اقتراع بثماني دوائر انتخابية بالجهة
وتعد ولاية المنستير 506 مكاتب اقتراع موزعة على 157 مركز اقتراع بها مجموع 1973 من رؤساء مراكز الاقتراع ومساعديهم وأعضاء مكاتب الاقتراع، إلى جانب حضور عدد من الملاحظين عن بعض المترشحين، وملاحظين عن منظمة « عتيد »، ومرصد شاهد، والاتحاد الافريقي، حسب ما عاينته « وات » في بعض مراكز الاقتراع
المصدر: وات