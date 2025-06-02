نزل « قولدن توليب المشتل » بتونس برفض احتضان الندوة الصحفية لجمعية القضاة

تأسف جمعية القضاة التونسيين إعلام كافة القضاة والمنظمات والجمعيات والصحفيات والصحفيين ومختلف وسائل الإعلام والرأي العام عموما بتأجيل الندوة الصحفية المقررة ليوم 3 جوان 2025 بنزل قولدن توليب المشتل بتونس العاصمة المعلم عنها في بلاغها السابق المؤرخ في 29 ماي 2025 إلى موعد سيتم تحديده والاعلام به في الإبان
ويأتي هذا القرار بعد تلقي الجمعية اشعارا من النزل المذكور برفض احتضان الندوة الصحفية رغم سبق حصول الاتفاق معه وإتمام مختلف موجبات عقدها في تراجع غير مبرر عن تعهده
وتأمل جمعية القضاة أن لا يكون هذا التراجع فصلا جديدا من فصول التضييق على نشاطها واستهدافا لحرية الاجتماع والتعبير للقضاة بهدف التغطية على الأوضاع الحقيقية للقضاء التونسي وما خلفته مجزرة الاعفاءات من آثار مدمرة للسلطة القضائية في استعادة للمناخات الاستبدادية بتطويق الفضاء العام واغلاقه أمام الناشطين المدنيين السلميين منعا لإيصال أصواتهم للرأي العام حول كبرى القضايا كقضايا العدالة واستقلال القضاء
تونس في : 02 جوان 2025
عن المكتـــــب التنفيـــــذي
رئيــــس الجمعيــــة
أنس الحمادي