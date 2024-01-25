نزار الشعري يدعو قيس سعيد للإسراع في تحديد تاريخ واضح للانتخابات الرئاسية القادمة

نشر الليلة السيد نزار الشعري ،المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس ، الفيديو أسفله
يشكر قاضي الطفولة ومندوب حماية الطفولة بتونس لسرعة ونجاعة التدخل في موضوع ابنته القاصر
يدعو رئيس الجمهورية الي التسريع بتحديد تاريخ واضح للانتخابات الرئاسية القادمة ووضع حد للجدل العقيم حولها
يدعو كل المسؤؤولين الحاليين للاتعاض من نهاية من سبقهم ممن ظلموا وتشفوا
يدعو الأحزاب والقوى السياسية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والخروج بالبلاد من الازمة التي تسبب فيها تضخم الأنا عند البعض
يدعو الشباب إلى العودة إلى الإهتمام بالشان العام لأن استقالتهم من الفعل السياسي هي استقالة من صناعة المستقبل