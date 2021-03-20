بعد كتابة هذا البيان تتالت الأحداث في البلاد من الاعتداء على سلامة وأمن المطار والأمنيين من قبل كتلة تحمي الإرهاب إلى استمرار العنف بمختلف أشكاله داخل مجلس النواب خاصة ضدّ المرأة ممّا يؤكّد حالة الانهيار التي عليها أهمّ مؤسسات الدولة. الدعوة موجّهة إلى جميع المواطنات والمواطنين الغيورين على هذه البلاد للمساهمة في الهبّة الوطنية المنشودة لإنقاذ الدولة من خطر التفكّك وحماية المجتمع من الفوضى والاستبداد
نداء إلى الرأي العام الوطني
دفاعا عن الدولة التونسية من خطر التمكين والانهيار
تعيش بلادنا هذه الأيام على وقع معركة سياسية حادّة على خلفية الاعتصام الذي نفذه الحزب الدستوري الحرّ أمام مقرّ فرع تونس لما يسمّى ب « الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين »وهي منظمة مناقضة في مرجعياتها وأهدافها ونشاطاتها للدستور ولقيم الجمهورية التونسية ولمبادئ الدولة المدنية والمواطنة التي تمثل القاسم المشترك بين التونسيات والتونسيين
وإذ نعبّر عن تنديدنا بالتعامل الأمني العنيف مع المعتصمين السلميين وفضّ اعتصامهم بالقوة في الوقت الذي ثبت لدى السلطة العمومية أن هذه المنظمة محلّ شبهات ومساءلة قانونيّة فإنّنا نؤكّد علىالخطر الذي تمثله مثل هذه الجمعيات على أمن البلاد ومستقبل الحوار المجتمعي السلمي الذي نريد
ويهمّنا في هذا الظرف الدقيق كمواطنين ومثقفين أن نذكّر بجملة الحقائق التي أكدنا عليها دائما اعتبارا لكون مثل هذه الجمعيات تمثل الحاضنة الفكرية للإرهاب بمختلف أشكاله
– إن الإرهاب التكفيري والجهادي الذي تواجهه بلادنا منذ سنين والذي ذهب ضحيته عديد الضحايا من النشطاء السياسيين والجنود وأعوان الأمن والمدنيين هو مسنود من شبكات محلية وإقليمية وعالمية
– تبين أن هذا الإرهاب هو في حقيقتهتفعيل لإيديولوجيةأقلية تمارس العنف وتستلهم مبادئها وتصوراتها من تأويلات متطرّفة للدين ومن الإيديولوجية السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وهو مموّل من شبكات سياسية ودعوية تختلط فيها مصالح متعدّدة جغرافية وسياسية، إيديولوجية واقتصادية وعسكرية
– إن ما يسمّى بالجمعية العالمية لعلماء المسلمين، هي في قلب هذه الشبكات العالمية الحاضنة للإرهاب والداعمة له وقد كان لها دور مدمّر في عديد البلدان وفي مقدّمتها سوريا وليبيا الشقيقتان
– وبناء على ذلك فإن مسؤولية الدولة في التحقيق الجدّي حول أنشطة مثل هذه الجمعيات تدخل ضمنصميمالاستراتيجيات الوطنية لمقاومة الإرهاب وضمان الأمن القومي بتجفيف منابعه ومصادر تمويله والترويج له
– إن القوى الوطنية المؤمنة بالدولة المدنية والنخب المثقفة مدعوة للتجنّد من أجل مقاومة الأفكار والنزعات التكفيرية والتطرف كجزء من معركتنا الوطنية من أجل مجتمع ديمقراطي تعدّدي ومساهم في البناء الحضاري الإنساني
– أن تونس في حاجة إلى هبّة وطنية، تجمع فيها قواها الوطنية التقدّميةوالحداثية السياسية منها والمدنية لإنقاذ الدولة وحماية المجتمع من أخطار التمكين والإرهاب المؤذنة بالتفكّك والفوضى
القائمة الأولية للممضين
– محمد محجوب- أستاذ جامعي في الفلسفة
– دلندة الأرقش- أستاذة جامعية ومختصة في الدراسات النسوية وناشطة مدنية مستقلة
– خديجة بن حسين- أستاذة جامعية في الفلسفة وناشطة سياسية مستقّة
– عبد الحميد الأرقش- أستاذ جامعي في التاريخ وناشط مستقلّ في المجتمع المدني.
– نايلة السليني- أستاذة جامعية ومختصّة في الدراسات الإسلامية
– سلوى الشرفي- أستاذة جامعية ومديرة سابقة لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار
– الهاشمي نويرة- كاتب صحفي
– منصف قوجة، كاتب صحفي وناشط سياسي مستقلّ
– عميرة عليّة الصغير، أستاذ جامعي ومؤرخ
– عدنان بالحاج عمر، ناشط اجتماعي مستقلّ
– ليلى قزقز، استاذة جامعية في اللغة والآداب الإنجليزية وناشطة مستقلّة في المجتمع المدني.
– ابراهيم جدلة، أستاذ جامعي في التاريخ الإسلامي وناشط مدني مستقلّ
– آمال الفخفاخ، أستاذة جامعية في الآداب الفرنسية وناشطة مدنية مستقلّة
– فتحي بتبوت- طبيب استشفائي جامعي وناشط في المجتمع المدني
– أحمد السعداوي- أستاذ جامعي في التاريخ والآثار والعمارة الإسلامية.
– منصف المكشّر، إعلامي ومنتج تلفزي وناشط مدني مستقلّ
– علي بن رحيم- أستاذ جامعي في العلوم وعميد سابق
– حليمة ونّادة- أستاذة جامعية مختصّة في الحضارة وناشطة مدنية مستقلّة
– أحمد نور الدين هلال- أستاذ العلوم ورئيس جامعة سوسة سابقا
– خميس الخياطي – كاتب صحفي وناشط مدني مستقلّ
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