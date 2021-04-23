نحن هنا باقون…ستسقطون…ستسقطون…ستسقطون

من غرائب زمن الشواذ…. وأقصد من خرجوا علينا يرفعون لواء الحرية والعدل… والمساواة والكرامة …أنهم يريدون فرض ديمقراطيتهم العرجاء علينا …. وديمقراطيتهم هذه لا عدل فيها كما يزعمون…ولا مساواة فيها كما يدّعون…ولا حرية فيها كما يتشدّقون…بل هي تضليل في تضليل…وكذب وهراء …ديمقراطيتهم هي أن يتحكّموا في رقابنا ومصيرنا كما يريدون ويخططون… ديمقراطيتهم هي فقط « من يربح المليون »…فلا هُم بمآسي الشعب وبآلامه يعترفون … ولا لمفهوم الدولة يفقهون…فقط هم لتحقيق مصالحهم يهرولون… ولأحذية بعضهم يلعقون ….قريبا سيجوع الشعب…وقريبا عمّا فعلوه بالبلاد سيندمون…ألم يخربوا البلاد بما يفعلون ويضمرون…ألم يعرقلوا الإنتاج في جميع المواقع ويفاخرون…ألم يرهقوا المؤسسات بمطالبهم وللكفاءات يطردون…ألم يغلقوا المصانع وبالتشغيل يصرخون ويطالبون….ألم يفقهوا أن الديمقراطية ليست انتقاما وليست تجويعا وليست تخريبا كما يفعلون….هم فقط لما بنيناه يخرّبون…لأنهم لمعنى الديمقراطية لا يفقهون …وبآلام الشعب لا يشعرون…وبحرية التعبير لا يعترفون…. ولا هم يحزنون…وقريبا في فخّهم سيسقطون…سيسقطون…. سيسقطون…فنحن هنا…هنا باقون
سلامة حجازي