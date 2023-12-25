نجيب الشابي يقول : للمرة الرابعة يرفض الشعب التونسي مشروع قيس سعيد

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، اليوم الاثنين، إن 90% من الشعب التونسي لم يُشارك في اختيار ممثليه، في إشارة إلى نسبة الاقتراع في انتخابات المجالس المحلية التي أعلنتها أمس، هيئة الانتخابات والتي كانت في حدود 11.66%
وأضاف الشابي في ندوة صحفية، عقدتها جبهة الخلاص: ليست المرة الأولى التي يدير فيها الشعب ظهره لمشروع قيس سعيد السياسي بل هي المرة الرابعة
واعتبر أن أغلبية الشعب التونسي ترفض المشروع السياسي لقيس سعيد، ومن جهة ثانية، قال الشابي إن الملاحظة الميدانية لمراكز الاقتراع أمس، تجعله يشكك في أرقام هيئة الانتخابات، معتبرا أن نسبة 11.66% تمّ تضخيمها بشكل كبير
واعتبر الشابي أن هناك هروبا إلى الأمام مجددا دعوته إلى حوار وطني لا يقصي أحدا والاتفاق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية مع التوافق حول شخصية وطنية جامعة للذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانه