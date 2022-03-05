نجلاء بودن تهاتف ولي عهد أبوظبي

أعربت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن ارتياح تونس لعودة الحركية الاقتصادية والاستثمارية بين تونس والامارات، وذلك في اتصال هاتفي أجرته اليوم السبت مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
كما أكدت، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، التطلع إلى أن تكون المرحلة القادمة مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين
وتطرقت بودن بهذه المناسبة إلى عمق الروابط الأخوية وعراقة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبرزة حرص تونس على تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التشاور والتنسيق وتبادل زيارات كبار المسؤولين، لما فيه خير ومصلحة البلدين
كما ثمنت دعم ومساعدة الإمارات خلال جائحة كورونا من خلال تقديمها لكميات من اللقاحات والمستلزمات الطبية، فضلا عن استعدادها لتركيز مستشفى ميداني
وأشادت رئيسة الحكومة بنجاح تنظيم التظاهرة الكونية « إكسبو دبي 2022 » والتي عكست ما بلغته الإمارات من إشعاع وريادة على المستوى الدولي
من جهته نوٌه ولي عهد ابو ظبي بعلاقات التعاون القائمة بين تونس والامارات في مختلف المجالات ، مؤكدا على ضرورة دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات شعبيهما، حسب نص البلاغ