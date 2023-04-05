نجلاء بودن تتحادث مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي

شكل تقدم الحوار الاجتماعي في تونس والتزام الحكومة باستمراريته محور لقاء جمع اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بخعازي
وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ان اللقاء مثل : فرصة لعرض مشروع جديد للحوار الاجتماعي يهدف الى تعزيز الروابط بين الشركاء الاجتماعيين في تونس وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بشكل مشترك من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة
وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة : الالتزام بهذا المشروع الذي يأتي في إطار استمرار جهود الحكومة من أجل حوار اجتماعي ثري يمكن ان يكون المحرك لتحقيق انجازات اجتماعية في تونس
وكانت رئيسة الحكومة قد التقت بخعازي في اوت 2022 وبحثت معها الحاجة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية من أجل المضي قدما في إطار تشاركي وشفاف نحو تحقيق الإصلاحات الضرورية
وحضرت بخعازي انذاك امضاء الحكومة « عقدا اجتماعيا » مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة نص على عقد جلسات حوار لحل المشاكل العالقة بين الطرفين، وذلك برعاية منظمة العمل الدولي