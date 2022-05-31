نجلاء المنقوش تطلع عثمان الجرندي على آخر تطورات الوضع في ليبيا

أجرى السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، صباح اليوم 31 ماي 2022، مكالمة هاتفية مع السيدة نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية. وجدد الوزيران التأكيد على متانة العلاقات الثنائية الليبية وضرورة المضي قدما باتجاه دعمها وتطويرها خدمة لمصلحة البلدين واستجابة للتحديات الإقليمية والدولية الراهنة والتي تستدعي تضافر الجهود ومزيدا من التنسيق في الرؤى والمواقف
وأطلعت المسؤولة الليبية السيد الوزير على آخر تطورات الوضع في ليبيا مثمنة وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها لحوار ليبي- ليبي يمكّن ليبيا من استعادة استقرارها وعافيتها ويهيئها بناء مؤسساتها الدائمة
وأكد الجرندي من جهته، استعداد تونس الدائم للوقوف مع ليبيا ومساندتها حتى تستكمل مسارها السياسي وفقا لما يرتضيه الأشقاء الليبيون مشددا على أنه لا بديل عن الحوار للخروج بحل ترتضيه جميع الأطراف لتتمكن ليبيا من استعادة عافيتها وأمنها واستقرارها ودورها في المنطقة سياسيا واقتصاديا بما يعود بالنفع على مختلف دولنا وشعوبنا
كما استعرض الجانبان نتائج الاجتماعات الأخيرة لا سيما على المستوى الإفريقي والإعداد للاستحقاقات القادمة ثنائيا وإقليميا ودوليا وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.