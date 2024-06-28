نجلاء العبروقي تدّعي أنه : اذا لم يصدر قيس سعيد أمر دعوة الناخبين لن تجري الانتخابات

في حديث لصحيفة » المغرب » الصادرة اليوم ، عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي » تحسم الجدل » وتقول
🔴- لا يوجد أي نص في الدستور أو في القانون الانتخابي ينص على أن الهيئة هي من تحدد تاريخ يوم الاقتراع
🔴-التحديد الرسمي و النهائي ليوم الاقتراع يتم بأمر دعوة الناخبين ولا يمكن للهيئة أن تضع تاريخا اعتباطيا
🔴- التحديد الرسمي و النهائي وخلافا لما ورد في المواعيد السابقة يكون من قبل رئيس الجمهورية بعد إقرار دستور جديد وإدخال تنقيحات على القانون الانتخابي
🔴- اذا لم يتم إصدار أمر دعوة الناخبين لن تجري الانتخابات حتى ولو حددت الهيئة تاريخ يوم الاقتراع مثلما حصل في الانتخابات البلدية لسنة 2018
نور الدين المباركي