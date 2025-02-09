نتنياهو يدعو لإقامة دولة فلسطينية في السعودية التي ترفض

جددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صباح الأحد، رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن : تهجير الفلسطينيين من أرضهم
وقالت الوزارة في بيانها : تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي
وأضاف البيان : هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً؛ فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على 160 ألفاً، أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية
وقالت الخارجية السعودية في بيانها إن : حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه، مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية في السعودية عبر القناة 14 الإسرائيلية، يوم الخميس، ردود فعل رسمية وشعبية رافضة في العالم العربي، من أبرزها رد الفعل الرسمي الأردني والمصري