نبيل عمّار يدافع في إيطاليا عن « ديمقراطية » قيس سعيد

في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى إيطاليا، التقى السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، صباح اليوم 13 أفريل 2023، مع السيد جيوليو تريمونتي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي
وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع البلدين، أكّد السيد الوزير عزم تونس على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع إيطاليا وكذلك مع الاتحاد الأوروبي قصد إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه البلدان الواقعة على ضفتي المتوسط
كما استعرض السيد نبيل عمّار، تقدّم عملية الانتقال السياسي في بلادنا الهادفة إلى بناء مؤسسات ديمقراطية دائمة وحقيقية، لاسيما بعد الجلسة الافتتاحية العامة، يوم 12 مارس 2023، لمجلس نواب الشعب . وفي ذات الوقت أكّد على أهمية استئناف علاقات التعاون بين البرلمان التونسي والبرلمان الإيطالي
من جانبه، أبرز السيد جيوليو تريمونتي أنّ إيطاليا ستدعم تونس دائما في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للشعب التونسي. وأشار إلى أن الديمقراطية تنبع من إرادة الشعب وليست « بضاعة قابلة للتصدير » مبرزا أن لكل بلد تجربته الفريدة
كما مثل اللقاء مناسبة لتبادل ثري ومعمق حول التحديات المشتركة غير المسبوقة التي تواجهها كل الحكومات بصفة عامة وضرورة إرساء تضامن دولي أوسع والبحث عن أساليب مبتكرة تعوّض النماذج والسياسات السابقة التي لم تحقّق النتائج المرجوة