نبيل عمّار يدافع عن مسار قيس سعيد

أجرى السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء 15فيفري 2023، بمقر الاتحاد الافريقي لقاء ثنائيا مع السيد جوزي مانوال ألباراس بوينو، الوزير الاسباني للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، وذلك بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي
وتطرق اللقاء إلى سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة للطرفين
وقد قدم السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لمحة حول المسار السياسي الداخلي في تونس الذي اختاره قيس سعيد والذي يندرج في إطار الدستور والقانون ويمثل استجابة لارادة الشعب التونسي إثر التجارب التي عاشها في العشرية الفارطة
كما أكد السيد الوزير خلال هذا اللقاء على اهمية تفهم واحترام شركاء تونس واصدقائها سيادة القرار الوطني
وثمن السيد نبيل عمار دعم ومساندة مملكة اسبانيا لتونس تنمويا على المستويين الثنائي والمتعدد الاطراف
من جانبه، اكد وزير خارجية اسبانيا دعم بلاده لتونس ووقوفها الى جانبها دعمًا لروابط الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع البلدين على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية