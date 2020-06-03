نبوءات الصافي سعيد : بعد كورونا الحكومة ستتعرى لأنها اليوم مغطاة بأكفان كورونا

يوميات الحجر الصحي الموجه-اليوم الواحد والثلاثون – الأربعاء 03 جوان 2020
الوضع الوبائي في تونس ليوم 02 جوان 2020 : الاعلان عن حالة اصابة جديدة بالكورونا في تونس
أعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ 02 جوان 2020، تمّ إجراء 287 تحليلا مخبريا من بينها 04 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 53161 وقد تم تسجيل 03 تحاليل إيجابية، 02 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و01 حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 965 حالة شفاء و49 حالة وفاة (تم تسجيل حالة وفاة لشخص مصاب مسجل سابقا) و73 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة
هل سيعمل الوزير منجي مرزوق بنصائح نائب الرئيس الثاني لمجلس نواب الشعب؟
اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي أمس الثلاثاء 2 جوان 2020 أنّ وزير الطاقة منجي مروزق ارتكب خطأ جسيما بسفره الى فرنسا لمعايدة عائلته رغم الفترة الاستثنائية والحسّاسة التي تمرّ بها البلاد الآن، مذكرا بأنّ “القانون يسري على الجميع دون استثناء” وان الاجراءات الحكومية تمنع التنقل مشددا على انه كان سيقدم استقالته لو كان مكان الوزير . وأضاف الفتيتي في تصريح اذاعي “الجوهرة أف أم” حول دعوته وزبر الطاقة للاستقالة “السفر ممنوع وهناك مواطنون تونسيون عالقون إلى الآن ولم يتمكّنوا من القدوم وهناك حتى من فارقت والدته الحياة دون ان يستطع العودة “ . وبخصوص حصول وزير الطاقة على ترخيص من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قال الفتيتي “سنتبيّن ذلك وان كان صحيحا فقد أخطأ الاثنان” مجدّدا القول “لو كنت مكانه لقدّمت استقالتي …أتحدّث انطلاقا من شخصي لأنني أؤمن بالمسؤوليّة في هذا الظرف الدقيق”
بداية من الغد الخميس 04 جوان : التنقل دون ترخيص بين الجهات..وفتح المساجد والمطاعم والمقاهي والنزل
أكّدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبنى الجريبي في ندوة صحفية اليوم الأربعاء 3 جوان 2020 أنّه إبتداء من يوم غد الخميس 4 جوان، سيتم السماح للتنقل بين الجهات دون تراخيص واعتبرت أنّ المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجّه حقّقت نتائج ايجابية وصفتها بالـ »مكسب الصحي » لفائدة تونس ،وهو ما سمح بالانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تنطلق يوم غد وتتواصل إلى غاية يوم 14 جوان الجاري كما أعلنت الوزيرة لدى رئيس الحكومة لبنى الجريبي أنه ابتداء من يوم غد الخميس 4 جوان 2020 ستنطلق المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه، وسيتم استئناف ممارسة النشاط بنسبة 100 بالمائة في للوظيفة العمومية وفي الصناعة وفي عدة أنشطة أخرى كما سيتم ابتداء من الغد فتح المساجد ودور العبادة والمطاعم والمقاهي والنزل واستئناف بعض الأنشطة الثقافية .
بعد عودتها للنشاط، بعض محاضن الأطفال تعمد الى الترفيع في معلوم خدماتها
أكد المدير العام للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، شكري معتوق، الأربعاء، أنه لا يسمح قانونيا لوزارة المرأة والأسرة و الطفولة وكبار السن بالتدخل في مسائل تخص معلوم الخدمات التي تحددها مؤسسات الطفولة الخاصة، لكن اقدام بعض رياض ومحاضن الأطفال على الزيادة في تسعيرتها بطريقة مشطة، أمر غير مقبول وعلى الأولياء عدم الانصياع للتسعيرة الجديدة . ولفت معتوق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الى أن الزيادة البسيطة في تسعيرة بعض رياض ومحاضن يمكن تفهمه عند الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية الصعبة التي تمر بها، لكن الزيادات المبالغ فيها غير مقبولة، وعلى الأولياء مناقشتها مع أصحاب هذه المؤسسات لمعرفة الخدمات الإضافية التي ستقدمها مقابل هذه الزيادة وعدم التردد في رفضها اذا لم يكن الأمر مقنعا بالنسبة لهم . ودعا معتوق رياض ومحاضن الأطفال الى عدم استغلال اضطرار بعض الأولياء الى تسجيل أبنائهم في مؤسسة طفولة معينة بسبب قربها أو طبيعة الخدمات التي تقدمها، للرفع في معاليم خدماتها بشكل مبالغ فيه، قائلا: « يجب أن لا ينسى أصحاب هذه المؤسسات أن بعض الأولياء تراجعت مداخيلهم أو انعدمت بسبب أزمة فيروس « كورونا » . ومن جانبه حذر رئيس منظمة الدفاع المستهلك سليم سعد الله ، في تصريح لـ « وات » ،من تداعيات اقدام بعض محاضن ورياض الأطفال على الترفيع في معاليمها بشكل يثقل كاهل العائلة التونسية التي تدهورت مقدرتها الشرائية بشكل كبير خلال هذه الفترة خاصة وأن ذلك سينمي ظاهرة انتشار محاضن ورياض الأطفال العشوائية وقال سعد الله « ان اصرار بعض محاضن ورياض الأطفال على الزيادة في معاليمها سيلحق بها اضرارا كبيرة لأن الأولياء سيعجزون عن دفعها وسيضطرون الى الالتجاء الى المسالك الموازية التي تطلب مقابل بسيط مما سيعرض هذه المؤسسات الى الإفلاس آجلا أم عاجلا، وفق تقديره . ومن جانبها اعتبرت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء « وات »،أن ترفيع بعض رياض ومحاضن الأطفال، التي استأنفت نشاطها يوم 1 جوان الجاري، في المعلوم الشهري المتعلق بحضانة الطفل الواحد ، أمرا مشروعا بعد أن تخلت الدولة عن مساندتها في هذا الظرف الصعب . وشددت كمون على أن تسعيرة رياض ومحاضن الأطفال مفتوحة وغير محددة لا بحد أدنى و لا بحد أقصى وهو أمر موكول لأصحاب هذه المؤسسات،قائلة : « ما على الأولياء الذين لاحظوا مبالغة مجحفة في الترفيع في هذه المعاليم الا مقاطعة هذه المؤسسات و اللجوء الى غيرها . وأكدت كمون أن موقفها هذا لا يعني مطلقا عدم تعاطفها مع الأولياء خاصة الذين تضرروا بدورهم من تداعيات أزمة كورونا، فالطرفان يعتبران ضحية عدم تحمل الحكومة مسؤولياتها في حماية أصحاب المؤسسات الخاصة والمواطنين خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد . وأوضحت كمون أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لصالح مؤسسات الطفولة لكن لم يتم تفعيلها ،مؤكدة أن جل هذه المؤسسات لم تتحصل على منحة 200 دينار المخصصة لمساندة المؤسسات المتضررة من أزمة فيروس « كورونا »،كما أن أغلبية البلديات امتنعت عن تنفيذ قرار توليها مهمة تعقيم مؤسسات الطفولة التابعة لها وقد أقدم عدد منهم على المطالبة بمبلغ قدره 360 دينار للتمتع بهذه الخدمة طيلة شهر وأضافت كمون أن عددا كبيرا من أصحاب مؤسسات الطفولة لم يتمكنوا من التمتع بالقرض البالغ قيمته 5 الاف دينار والذي أقرته وزارة المرأة الطفولة وكبار السن مؤخرا بهدف مساندة أصحاب مؤسسات الطفولة باعتبار أن عملية سداده تتم على أقساط ودون فوائد وبعد ستة أشهر من الحصول عليه، مؤكدة أن البنك التونسي للتضامن قام بوضع كل العقبات الممكنة حتى يحول دون تمتع عدد كبير من أصحاب المؤسسات المعنية بهذا القرض وتساءلت كمون كيف يمكن لهذه المؤسسات التي عانى أصحابها من البطالة طيلة شهرين ونصف ووجدوا أنفسهم ملزمين بالاقتصار على قبول 50 بالمائة فقط من طاقة استعاب مؤسساتهم أن يسددوا أجور موظفيهم ومعاليم الكراء علاوة على تكاليف التعقيم الإضافية
نبوءات الصافي سعيد : بعد كورونا الحكومة ستتعرى لأنها اليوم مغطاة بأكفان كورونا
قال الصافي سعيد النائب المستقل في البرلمان في إجابته على سؤال بخصوص توقعاته لمستقبل تونس إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، إنه يتوقع فشل الحكومة وأنها ستواجه معارضة شعبية كبير وأضاف سعيد اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020، خلال حضوره في برنامج 90 دقيقة على إي أف أم، إن الحكومة ستتعرى بعد الكورونا لأنها اليوم مغطاة بأكفان الكورونا واعتبر ضيف برنامج 90 دقيقة، أن الحكومة الحالية هي حكومة النهضة كغيرها من الحكومات السابقة، وهي حكومة إخوان مسلمين وحتى المتحالفين معها هم مسلمون متخفون وأضاف النائب في البرلمان، أنه يعتقد أن الحكومة فاشلة وليست لديها أي هوية ولن تقعل أي شيء وكل ما نراه هو سينما الكورونا، قائلا : »أنا دائما لي اعتقاد أن الضعيف لا يسقط لأنه ليس لديه مكان للسقوط، يمكن سقوطها يتأخر ولكن في النهاية السقوط الحقيقي هو سقوط معنوي، سقوط الثقة والشعبية وسقوط الآمال والطموح
مرحلة ما بعد الكورونا وتسريع رقمنة البلاد
اكد وزير تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي، فاضل كريم، ان مرحلة ما بعد « كوفيد -19 » ستتميز بتسريع رقمنة البلاد مشيرا إلى أن الديناميكية التي برزت حول الرقمنة كانت نتيجة للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وأضاف خلال ندوة عبر الإنترنت، عقدت الثلاثاء02 جوان تحت عنوان « كوفيد-19: تونس في خدمة التسريع الرقمي » ، أن « هذا التعاون مكن من التحكم في انتشار الوباء بشكل أفضل » ملاحظا ان أزمة « كوفيد-19″ ساعدت في ابراز وتسليط الضوء على مكانة الرقمنة واهميتها وتابع بالقول » تونس تمكنت من السيطرة على الوضع بفضل الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة وتشريك كل الفاعلين لاسيما المواطنين وفي ما يتعلق بالاشكاليات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، أكد كريم، تطور هذا النشاط بنسبة 40 بالمائة، مشيرا الى ان وزارته والفاعلين في القطاع تمكنوا من توفير مناخ عمل ملائم للشركات والإدارات وشدد أيضا على أن تونس، التي تعتبر بوابة للقارة الأفريقية، تتوفر على مزايا مختلفة بما في ذلك موقعها الجغرافي مقارنة باوروبا ومنظومة تعليمية فعالة ومعترف بها عالميا مع مكانة متميزة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات . وذكر في ذات السياق أن البلاد تضم أكثر من 250 ألف طالب و 60 ألف متخرج من الجامعات 15 بالمائة منهم اختاروا شعب الاتصالات علاوة الى أن تونس، الموصولة بأوروبا عبر أربع كوابل بحرية، تتوفر على بنية تحتية رقمية من اكثر البنى المتطورة في افريقيا بأكثر من 20 ألف كيلومتر من الألياف البصرية.. وتطرق مدير عام شركة « ساجام »، كريستيان جانو، في حديث عن تجربة الشركة خلال ازمة كورونا، الى اهمية مناخ الاعمال المتطور في تونس في اشارة الى علاقات الشراكة التي قامت بها مؤسسته مع مدارس الهندسة في تونس لانجاز مشاريع تستجيب الى حاجيات المجتمع وأشار أيضا إلى أن البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات في تونس حاصلة على مواصفات 9001 و 14001 و 27001 لسلامة أنظمة المعلومات .ومن جهتها ، قالت المديرة العامة ل »فوكالكوم افريقيا »، أومبيلين ألان، ان المجموعة تعتبر تونس مركزا للنفاذ الى إفريقيا
وصول مساعدة ثالثة صينية الى تونس
وصلت، اليوم الأربعاء 03 جوان 2020، إلى مطار تونس قرطاج الدولي شحنة من المساعدات الطبيّة خصّصتها حكومة جمهورية الصين الشعبية لبلادنا دعما لمجهودها في مكافحة فيروس كوفيد19 . وأعربت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ نشرته بصفحتها على الفايسبوك عن جزيل شكرها للسلطات الصينية على ما قدّمته لبلادنا من مساعدات في شكل معدات طبية ووقائية لدعم جهودها في الحد من تداعيات انتشار جائحة كورونا بما يُترجم البعد الإنساني في العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية ويعكس المستوى المتميّز للتعاون والصداقة بين البلدين . وتُعدّ هذه المساعدة الطبية الثالثة من نوعها التي أرسلتها السلطات الصينية إلى تونس منذ انتشار جائحة كورونا في العالم
يحدث في زمن الكورونا : شبهات حول نقل خارج البلاد لجزء من التراث الوطني بطرق غير قانونية
بعد أن تم الإعلان في باريس عن عرض قطع تراثية تونسية للبيع في المزاد العلني يوم 11 جوان الجاري، أكد فوزي محفوظ مدير المعهد الوطني للتراث في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) ، أن المعهد أودع المعهد اليوم الأربعاء 03 جوان شكاية لدى النيابة العمومية بتونس، وتقدم أيضا بمطلب لدى وكيل الجمهورية لجرد القطع التراثية الموجودة بدار جلولي التي سيتم عرض 114 قطعة منها للبيع في المزاد العلني في باريس يوم 11 جوان الجاري . وبين فوزي محفوظ في التصريح ذاته أن المعهد الوطني للتراث بصفته مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وبوصفه مؤسسة علمية وفنية تعنى بإحصاء التراث الثقافي والأثري والتاريخي والحضاري والفني وصيانته، أنه يعمل بالتنسيق مع الفرق الأمنية المختصة في الإجرام لكشف ملابسات تهريب هذه القطع التراثية القيمة، حسب قوله . وأفاد أن عملية نقل 114 قطعة تراثية خارج تونس لعرضها للبيع في مزاد علني لم تمتثل للمسالك القانونية المعمول بها حيث تم نقلها دون ترخيص من وزارة الشؤون الثقافية وتم خرق مجلة حماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليدية مشيرا إلى أن أغلب هذه القطع صادرة من دار جلولي ولهذا تقدم المعهد بطلب لدى وكيل الجمهورية لجرد القطع التي على ملك الحبيب جلولي (1857-1957) وزير العدل السابق لباي تونس وأودعها لدى ابنه أحمد الذي توفي سنة 2011
ويذكر أن المعهد الوطني للتراث أصدر بلاغا أمس الثلاثاء أورد فيه أن إدارة المعهد الوطني للتراث بصدد التنسيق مع السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو للحيلولة دون وقوع المزاد وإن تعذر النظر في أن تتولى الدولة التونسية عبر القنوات الدبلوماسية شراء القطع المذكورة وعبّر المعهد الوطني للتراث عن احتفاظه لنفسه بالقيام بالإجراءات القانونية
ألوضع الوبائي في الولايات المتحدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تسجيل 1159 وفاة، بسبب فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 108 آلاف و104 وحسب موقع وورد ميتر المختص برصد ضحايا الفيروس حول العالم، فإن الولايات المتحدة، سجلت 21 ألفا و522 إصابة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى مليون و882 ألفا و148 وتواصل الولايات المتحدة تصدر قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الإصابات، البرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا، وفي الوفيات بريطانيا وإيطاليا والبرازيل وفرنسا كما تتصدر نيويورك قائمة الولايات الأمريكية الأكثر تضررا، إذ وصلت حصيلة الإصابات فيها 381 ألفا و912، تليها نيو جيرسي بنحو 163 ألفا، وإلينوي بأكثر من 121 ألفا
الوضع الوبائي بفرنسا
ارتفع عدد وفيات كورونا في فرنسا إلى 29 ألفا و21، إثر تسجيل 81 وفاة، الأربعاء وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية، في بيان، الأربعاء، إن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 189 ألفا و82، عقب تشخيص 253 إصابة وأوضحت 13 ألفا و514 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم ألف و210 مصابين في وحدات العناية المركزة وأضافت أن عدد المتعافين وصل إلى 69 ألفا و455، بعد شفاء 668
الوضع الوبائي في العالم
حتى مساء الأربعاء 03 جوان، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و486 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 383 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و90 ألفا، وفق موقع ورد ميتر المختص .
تونس-أريانة سهرة الأربعاء 03 جوان 2020
الدكتور حبيب القزدغلي