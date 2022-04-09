نادية عكاشة تواصل التستّر عن ما في جرابها

نشرت ، صباح اليوم ، نادية عكاشة مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد سابقا ،التدوينة أسفله مرفوقة بالصورة المصاحبة على حسابها الرسمي بالفايسبوك
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نحي كل 9 أفريل عيد الشهداء و نستحضر ذكرى أحداث 9 أفريل 1938 تكريما لشهداء مقاومة الاستعمار الفرنسي الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير الوطن. كما نستحضر شهداء المؤسستين الأمنية و العسكرية الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية. و نستحضر دم كل تونسية و كل تونسي ضحى بروحه في سبيل مقاومة الاستبداد و السلطوية و تكميم الأفواه و المس من الأعراض. 9 أفريل يوم نعتز فيه بكل بطولات أبناء تونس البررة الذين بذلوا الغالي و النفيس في الدفاع عن رفعة الوطن و الذود عنه بإقدام و شجاعة و سالت دمائهم الزكية في سبيله
ستبقى تضحيات شهداء الوطن و بصماتهم محفورة في وجداننا
ننحني اليوم تحية إكبار و إجلال لشهداء تونس و لدماء زكية شريفة سالت لشجاعة تنبع من قوة أو لفكرة تعبر عن رأي حر أو لغدر قوى ظلامية تتحالف مع عصابات تعمل على تدمير الدولة و على المس من المصلحة الفضلى للبلاد
بلغني أن أغلبكم يطلب مني الافصاح عن ما في جرابي أقول فقط أنني دكتورة في القانون العام أحترم مؤسسات الدولة التي عملت و ما زلت أعمل من موقعي على خروجها من الأزمات المتعددة التي مرت بها، متشبعة بفكر سياسي عقلاني و عملي متوازن لا يبحث الا عن تحقيق المصلحة العامة لا عن تغليب المصالح الشخصية الضيقة. لكل هذه الإعتبارات أقول أنه لكل مقام مقال
بسم الله الرحمان الرحيم
« فصبر جميل و الله المستعان على ما تصفون »
صدق الله العظيم