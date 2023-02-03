نادية عكاشة تؤكد أن أخاها توفي إثر إصابته بنوبة قلبية في منزله

نشرت منذ دقائق نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد سابقا التدوينة أسفله على حسابها الرسمي بالفايسبوك
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لا صحة إطلاقا لما تروجه بعض الصفحات الدنيئة من أن شقيقي عمر كان ضحية إعتداء بالعنف في باريس و لما تصوره من صور مفجعة أكثر من
فاجعة الموت. توفي أخي وفاة طبيعية اثر إصابته بنوبة قلبية في منزله و لنا كل الوثائق الطبية التي تثبت ذلك
اتركونا نعيش حزننا و ألمنا بسلام تركنا لكم مراكز السلطة و وطنا يسكننا رغم فراقه بالموت و بالحياة, كفى ٱذى و إفتراء, إرجعوا إلى خالقكم و تذكروا أن كل نفس ذائقة الموت
آحترموا مصيبة الموت و تذكروا أن كل من عليها فان و لا يبقى إلا وجه الله ذو الجلال و الإكرام.