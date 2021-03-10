ناجي جلّول يُعلن تأييده المُطلق لتحرّكات الحزب الدّستوري الحُرّ ضد وكر إرهاب القرضاوي

أمام الدّور المشبوه وغير القانوني الذي يقوم به ما يُسمّى بـ »الاتّحاد العالمي للعلماء المسلمين – فرع تونس » الذي أسّسه الإخواني يوسف القرضاوي، والذي يعمل منذ سنوات على نشر ثقافة لا علاقة لها بالمجتمع التّونسي، قائمة على التّشدّد والانغلاق ورفض ثقافة الآخر. وأمام ارتباط هذا التّنظيم ارتباطا وثيقا بتيّار سياسي تونسي، وقيامه بأنشطة بعضُعها مُعلن وبعضُها غير مُعلن، علاوة على تصريحات مُؤسّسه المُهينة في حقّ الشّعب التّونسي
وانطلاقا من دوره الوطني وتمسُّكه بمدنيّة الدّولة، فإنّ حزب الائتلاف الوطني التّونسي
⭕ يُعلن تأييده المُطلق لتحرّكات الحزب الدّستوري الحُرّ الرّامية إلى طرد هذا التّنظيم الإرهابي من التّراب التّونسي
⭕ يدعو كلّ التيّارات الوطنيّة ومُنظّمات المجتمع المدني إلى الوقوف صفّا واحدا في وجه التيّارات الظّلاميّة والدّفاع عن مُكتسبات دولة الاستقلال وتطهير الأرض التّونسيّة من قُوى التّطرّف والإرهاب ووُكلائهم في تونس
تحيا تونس، تحيا الجمهوريّة
تونس في 9 مارس 2021
عن حزب الائتلاف الوطني التّونسي
د. ناجي جلّول
بيـــان مُسانـــدة