نائلة السليي تؤكد أن الغنوشي أسهم في إنشاء امبراطورية الإخوان المالية العالمية الأخطبوطية

صباح الخير
حلّيت هالنهارين ملفّ « كيف كوّن الإخوان امبراطوريتهم التنظيمية والمالية ».. وبالرغم من أنّي ندّعي شوية أنّي متعمقة في المسألة.. حسيت بالعجز وأنا ضايعة من ملفّ إلى ملفّ… وتأكدت أنّ وصفهم بالأخطبوط المالي… لا يفي البتة بوصفهم.. الغنوشي و تنظيمه يا جماعة فرد من أفراد الجماعة اللي أسهمت منذ منتصف القرن الماضي في إنشاء امبراطورية الإخوان… واليوم .. أحنا التوانسة ينطبق علينا المثل داهمين على جبل بقادومة… ما عندكمش فكرة عن الشبكة العنقودية المالية.. ويمكن نقلكم أنّ 2700 ميليار ما تظهر .. حتى شي… وأنّ الجماعة وتنظيمهم الدولي حرثوا كامل المجتمعات: العربية والآسيوية.. والأوربية .. والأمريكية.. عملهم لم ينقطع.. وهم الآن منغرسون في كلّ شبر من الكرة الأرضية
سياستهم أختصرها في العبارة التالية : تنظيم يقوم على التناسل.. التوالد.. يبعثون اليوم منظمة.. تجدونها غدا ولدت مؤسسات وبنوك.. ومساجد..وجمعيات… ومدارس.. ومستشفيات… وجميعها موزّع في الكرة الأرضية.. قوّة فلوس رهيبة جدّا.. بل ويمسكون بمخانق أكبر البنوك العالمية.. ويمتلكون خيوط التحكّم في الأسواق المالية
الحاصل.. ما نعيشه من ردود فعل أوربية هذه الأيام .. ماهو سوى شعرة في مفرق رأس.. وربّي معانا.. لأنّنا على حقّ وهم بنوا امبراطورية الشيطان على باطل.. وإذا أنتم صادقون فعلا في قرار اقتلاعهم من أرضنا تأكّدوا أنّه لن يتمّ في يوم وليلة .. هذا أوّلا.. وثانيا يجب أن نرمي جانبا مصالحنا الذاتية وأن تلتحم صفوفنا.. ونقصوا من الثرثرة.. ونتكتّل مع من باع نفسه فداء لهذا الوطن وجابههم وهو أعزل.. وكفنو فوق راسو
أن مع لجنة الدفاع عن الشهيدين.. لجنة حفرت الجبل بيديها.. مع إيمان ورضا.. وغيرهما.. أنا مع كلّ من قرّر أن يرمي بمصالحه ولم يفكّر في غد يغنم منه مصلحة… وذاك هو الجهاد الحقيقي اليوم.. ولذا قرّرت نعاون رفاقي في الجهاد بالعمل في الاختصاص اللي يعنيني.. على الأقل نساهم في وعي مجتمعي.. على قد جهيدي.. كيف تجيو تشوفو.. وين كنّا ووين صبحنا : في 2011 كنّا محلّ استهزاء من بوتلّيس ومسمينا صفر فاصل.. اليوم الشعب تقيأهم.. علينا ببيتنا نظفوه ونجهروه ونطهروه
الدكتورة نائلة السليي