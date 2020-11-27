نائلة السليني تكتب : في بلادْ العرَايَا الزبَنْطُوطْ ، قضاتها يطلبون جوازات ديبلوماسية

في بلاد صغارها تسقط في البالوعات.. والمدارس سقوفاتها تشرشر بالماء.و الميحاضات مسدودة.. في بلاد مستشفياتها منهارة..في بلاد ثلث شعبها يستقات من البوبالات..في بلاد الخوانجية مصوها كيف الببوشة.. في بلاد المتقاعد يحفترولو من جرايتو..في بلاد مرهونة بالقروض اللي تبلعت..و الله أعلم شنوة مصيرها وهي في طريق سريعة نحو الإفلاس.. وشنوة مصير مرتبات الموظفين والعمال.. البلاد هذي يضرب قضاتها ويطالبوا برغد العيش.. وبجواز ديبلوماسي..وبسلاح باش ايتيريو بيه عللي ما يواتيهمش.. سؤالي: قضاتكم ساقيهم على الارض؟ ياخي جبناهم من كوكب القمر؟ اقتراحي تقسمو تونس بأرضها وناسها على عدد القضاة وتقديمهم هبة لهم.هذاكا هو الحلّ في بلاد العرايا الزبنطوط
الدكتورة نائلة السليني