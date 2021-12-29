نائلة السليني تقول : يا رسول الله !! حتى الموتى بالأكتاف ؟

صباح الخير حبيباتي.بالرغم من أني في عطلة » إجبارية » الله غالب عوج ينطق الحجر: معناه فتح تحقيق في موت الباجي أهمّ من ملف الشهيدين!!! حتى الموتى بالأكتاف يا رسول الله!!! الترتيب الزمني يعيشك..وهو مفيد في فهم نشاط الجهاز السري…اليوم الباجي اللي هتكلنا سترنا.. وعنّق الغنوشي وحضنو.. تحبو تردّوه بطل وشهيد الأمة!!! إلى متى اجتناب الملفات الحارقة والتي لها دور في هدم الدولة
ومن الأخّر: وبصراحة..هل هناك نية جدية في فتح ملفات الشهداء..وملفات التسفير.. والتطبيع..والإرهاب.. خلّي نعرفو روسنا من ساقينا
الدكتورة نائلة السليني