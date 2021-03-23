نائلة السليني تتحدى الصحافيين المقاطعين لعبير بالتطرق لجهاز الغنوشي الإرهابي السري

صباح الخير
قمت بجولتي في الفايسبوك، وخرجت كيف العادة مذبهلّة! موش أعلنت الصحافة مقاطعة عبير؟ هاو صَوْرُو خبزتهم منها ليلة البارح؟ تعرفوش كيفاه!! نعملو صف مع عبير وصف ضد: واصطفوا يرحمكم الله ..خلّي الواحد يفهم كوعو من بوعو
أمّا تقولولي نذكروها في سياق النقد والذم..نقلكم سامحوني… وقتاه ذمّيتو الغنوشي أو نقدتوه رغم أنّو السكينة في يدّو تقطر بدم تونس.. ماهو أكثركم محشي تحت الجبّة !! وعندما أرسل زيتون القايمة السوداء في أسماء الممنوعين من حضور البلاتوهات.. طبقتوها حرفيا دون ضجيج…إيجاو للصحيح.. وكونوا أوفياء لقرار ممثليكم.. وسيبوها.. لا تذكروها لا بخير ولا بشرّ.. زعمة تقدرو؟؟ يا ذنوبي
ملاحظة: أنا متأكدة أنكم ما تقبلوش الملاحظات أو غير قادرين على الفعل : هاو المشاكل هالنهارين بالقفة، وعندكم مادة تكفيفكم أشهر.. تراه كانكم نسا ورجال مدّو يديكم وافتحو ملف الجهاز السرّي بعدما تجرّأ واحد من أتباعهم على الحديث فيه؟؟ تراه شكون فيكم عندو القدرة على استدعاء الجلاصي اللي أعلن صراحة تأكيدو بأنّو كان أحد الفاعلين في الجهاز السري؟؟ وبالدليل هاو ردّو على الخوانجية اللي سألوه وهم في حيرة مما سمعوا .. سأله شخص مازال يتلذّذ بالتقية أو لأنّ هويته طمسها الغنوشي فتحوّل إلى « أبو هريرة محجوب ، وطلب منه ردّا أوتعليلا فقال: » بالطبع لدي مسؤولية .بقطع النظر عن حجمها وسببها وهذا يحتاج تفصيلا. ولذلك ناديت بمراجعات ومصارحات بين الاحزاب وداخل الاحزاب ».. هذا عندي اعتراف من ذهب وخطير.. ونحن في مرحلة المطالبة بالاعتراف وخاصّة بالمحاسبة… إيه نعم!! يلزم يتحاسب هو ومن معه!! مانيش نكفر كيف نقولها!!! والصحافي المؤمن بالمبادئ محال يخلّيه يمر.. لأنّو مؤمن بدورو في المجتمع .. وهو دور إنارة الطريق للناس العادية.. بل هو قادر حتى على دفع الإرادة السياسية إلى التحرّك..خرّجو منّو حقائق أخرى مفيدة؟؟ هاو الصحيح.. سيبو عليكم الحكايات اللي تروق لغنوشي وحاشية البلاط متاعو …شكون منكم يقدر على تشريح اعترافات المسعودي ووضعها في سياقها التاريخي؟؟ هل ستقدّمون لنا حصّة ترسم صورة الغنوشي باعتباره ممثّلا اقليميا للتنظيم الدولي ونموذجا للإرهابي المعاصر؟؟؟ أتحدّاكم.. أتحدّاكم.. وشعبي على ما أقول شهيد.. وإذا حصل العُشر من التحدي الذي أرفعه أنحني أمام من قام به.. و… نزغرط.. لأنّ بشائر تحرير تونس بدأت تهلّ
ملاحظة: أنا مع الحق.. ولا تقلّي هاك مع أو هاك ضد.. وطول حياتي واقفة ضد التيار.. وحتى حد ماهو على راسو ريشة.. وكل شي منفتح للنقد.. برّا نهاركم زين
الدكتورة نائلة السليني