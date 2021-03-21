جرى صباح أمس السبت 20 مارس 2021 لقاء ثان بين سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، وفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وأجمعت الأطراف الثلاثة على حساسية الوضع الاقتصادي والاجتماعي وضرورة سرعة التحرك للإصلاح ولتجاوز الصعوبات
وأكدت المباحثات التي أجراها نائب رئيس البنك العالمي على امتداد أسبوع في تونس حاجة البلاد إلى التقاء المنظمتين مع الحكومة على برنامج وطني للإصلاحات تنخرط فيه كل القوى الوطنية، على أن يكون هذا البرنامج واضح الأهداف ووفق روزنامة لتجسيد الإجراءات التي سيتضمنها وخاصة العاجلة منها
نائب رئيس البنك الدولي يلتقي ثانية مع الطبوبي و ماجول لإيجاد مخرج سريع لصعوبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي
21/03/2021 |
جرى صباح أمس السبت 20 مارس 2021 لقاء ثان بين سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، وفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا