مَرَّةً أخرى ، حزب آفاق يؤكد أنه ذيل من ذيول الخوامجية

حزب آفاق ذيل من ذيول حزب التعويضات لا يتوقف عن التلميح بذلك رغم ادعائه الانتساب إلى العائلة الوسطية والمدنية والحداثية وغيرها من ساقط القول لدى الكذبة والأفاقين، من قياداتهم شاب اسمه وليد صفر نشروا له الجملة المصاحبة اعتقادا منهم أنهم ينأون بأنفسهم عن الإخوانجية وعن خصوم الإخوانجية في نفس الوقت وغاب عنهم أن
1) التكفير أداة لم ولا يستعملها سوى الإخوانجية يرعبون بها خصومهم لأنها تحمل معنى دينيا وهو الطرد من الجماعة
2) قولهم تطرف التكفير يعني هذا أن هنالك تكفيرا معتدلا يمكن قبوله والتعايش معه وهم يقصدون بذلك حزب التعويضات خصوصا بعد أن أشاع بين البله والمغفلين والمعاتيه فرية الفصل بين الدعوي والسياسي
3) التطرف في الخيانة يعني ذلك أن هنالك خيانة معتدلة يمكن قبولها والتعايش معها ويقف على رأس الداعين والممارسين لها المقبور الباجي وتأتي بعده جحافل من النكرات الذين وجدوا أنفسهم في غفلة من الزمان في السلطة في بلد كان اسمه تونس ومن بينهم الشاهد والمشيشي والقروي وغيرهم كثير، في بلدي أصبحت الخيانة سلوكا لا يشين صاحبه وأصبح أداة لربح الانتخابات وقائمة الخونة طويلة لا عد ولا حصر لأفرادها
4) حزب آفاق قال عنه حليفه الأبدي حزب التعويضات في جريدته الرأي العام بتاريخ 25 مارس 2021 ما يلي : آفاق تونس وهو الحزب الذي قام على فكرة تأطير سياسي لخريجي المدارس الفرنسية وقاده ياسين إبراهيم ثم باعه للفاضل عبد الكافي بعقلية الأصل التجاري أي أنه قبض منه مصاريف السنوات التسع أي بين 2011 و2020
توقفوا عن التلبيس الجهول فالمعركة في تونس اليوم كما كانت البارحة بين طرفين نحلة الإخوانجية من ناحية وخصومهم المدافعين عن دولة الاستقلال ومكاسبها المدنية المنتمين لتيارات فكرية متنوعة وعلى رأسهم الحزب الدستوري الحر