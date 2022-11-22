مونديال قطر : السعودية تعلن غداً إجازة رسمية بمناسبة الفوز على الأرجنتين

أعلنت وكالة الأنباء السعودية « واس » أنّ خادم الحرمين وجه بأن يكون يوم غد الأربعاء، إجازة لجميع الموظفين بكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم بقطر 2022.ووفقا لما ذكرته « واس » فإنّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد محمد بن سلمان، أن يكون يوم غد الأربعاء، إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية
جاء هذا بمناسبة فوز المنتخب السعودي اليوم على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم بقطر 2022، بهدفين مقابل هدف