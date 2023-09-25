قالت ستيفانيا كراكسي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، في ختام زيارة ادتها إلى واشنطن
🔴إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تونس لا يزال « صعبًا للغاية »، وفي الوقت الحالي : لا يوجد مخرج
🔴إن الوضع في تونس « معقد »، تونس أمة « تواجه صعوبة كبيرة »، و: للحصول على شيء، حتى في مجال حقوق الإنسان، من الضروري الاستمرار على طريق الحوار الذي يمثل حاليا السبيل الوحيد
🔴 مثل هذه القضايا، التي لها تأثير مباشر على الوضع الأوسع المتعلق بزيادة تدفقات الهجرة نحو إيطاليا، يجب معالجته: بطريقة أقل أيديولوجية
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المصدر | وكالة نوفا