موسكو تدعم بشكل كامل مبادرة القاهرة لحل النزاع في ليبيا

أعلن معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي الدكتور أحميد حومه الأربعاء أن الجمهورية الروسية أكدت دعمها لـ »إعلان القاهرة » لحل الأزمة الليبية، وفقا لما خلصت إليه مخرجات مؤتمر برلين
وكشف معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الذي غادر الإثنين إلى موسكو على رأس وفد رفيع يضم معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج،وممثلا عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن لقاء الوفد مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية فلاديمير بوتين بحضور السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف
وأوضح معالي الدكتور أحميد حومه في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الليبية أن اللقاء ناقش التطورات العسكرية و السياسية التي تجري اليوم في ليبيا، والعلاقات الليبية – الروسية، لافتا إلى أن الاجتماع بحث كيفية تطبيق إعلان القاهرة وتطبيق مخرجات برلين وكيفية الذهاب لعملية سياسية ووقف دائم لإطلاق النار وفقاً للثوابت الوطنية للشعب الليبي
وقال معالي النائب الثاني إننا : ندعم جهود روسيا الرامية إلى وقف إطلاق النار وفقا لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر بر
بدوره أكد معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج أن اللقاء استمر زهاء الأربع ساعات، لافت إلى أن الوفد أكد رغبة الشعب الليبي في دولة القانون والمؤسسات التي أساسها الجيش والشرطة
وأوضح الوزير أن في ليبيا الآن أكثر من ثلاثة عشر ألف مرتزق سوري جاؤوا عبر تركيا، مشددا على دعم الجهود الروسية لوقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية تقوم على وحدة وإستقلال ليبيا.
وأشار إلى أن الوفد أكد على ضرورة تفكيك المليشيات و جمع السلاح وإخراج المرتزقة من ليبيا، لافتا إلى أن المليشيات والمرتزقة أينما دخلوا ستجد القتل والدمار والحرق وأن هذا ما حدث في عديد من المدن في الغرب الليبي
وأكد الوزير إن الحديث اليوم عن جهود روسية ودولية لإنهاء الأزمة الليبية، مشددا على دعم مبادرة القاهرة بشكل كامل، كونها مبادرة مهمة ولاتناصر طرف ضد طرف وإنما تقوم على خطة واضحة وثوابت واضحة وهي ثوابت الشعب الليبي
واعتبر أن من يحاربهم الجيش الليبي اليوم موجودون على قوائم لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، قائلا : نحن نمد أيدينا للسلام وهو سلام الشجعان ، ولكن لن يكون هناك حل دائم ما لم يتم تفكيك المليشيات و نزع السلاح
وكالة الأنباء الليبية