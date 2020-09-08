مهمة سي المشيشي اليوم هي إيقاف زحف الإسلام السياسي على أرض تونس بغلق بؤر الفتنة والدم.. بؤر التمويل القطري

البارح نشرت إعلانات لاتحاد الخراب ( ما يسمى « اتحاد علماء المسلمين » )..اتحاد قعد خانس بعد الحملة اللي قمنا بيها ضدّو في السنتين الأخيرتين، وليس خوفا من الدولة وإنّما خوفا من انتشار سمعتو السيئة وأهدافو التي تأتي على الأخضر واليابس.. نشرت برنامجو الذي اعلن عنه لهذه السنة » الدراسية » للإشارة أنّه صار لدينا حكومتان واحدة رسمية عويقلة والأخرى موازية تخدم على روحها منذ 10 سنوات وما قدرت على حذفها حتى حكومة.. نشرت برنامج هذه الحكومة الموازية حتى أبيّن لكم أنّ الإرهاب صار متاعنا، احتضنّاه وقدمنالو عقول أبناءنا ..حلها بفاس وخرّج منها النبيل والطيب ليحشوّها حشوا بمبادئ كانت منطق القوي في القرون الوسطى ومنطق الحمقى اللي يشوفو رواحهم الأقوى والأصحّ والأشدّ إيمانا.. وعباولهم أمخاخهم بالريبة وقلّة الثقة في الآخر: لا يهم أن يكون الآخر جنديا أو مفكّرا ولا يهم أن يكون أمنيا أو حتى من العائلة .. الكل على قدم المساواة الأب والإخوة والأعمام والأخوال وابناء العم… بل حتى الأمّ.. طريق الخراب عند هؤلاء ساااهلة ولا تتطلّب وقتا.. أتدرون لماذا؟؟ لأنها وببساطة لا تعتمد على إرهاق الفكر بقدر ماهي قائمة على التواكل والخنوع وقبول الواقع..وبقدر ما هي قايمة على التعويل على الغير وتنمية الغرائز الحيوانية العدوانية.. وهي مقاربة يسهل تطبيقها لما توفّر لها من أرضية خصبة: بطالة وما تحمله من حقد على المجتمع.. طرد من المدارس وهملة في الشوارع فصار الأطفال مثل السائبة.. جوع يعمّ البلاد.. وتشنّج يغمّ النقاشات في قنواتنا .. أضف إلى ذلك ما تسهم به بعض القنوات من تشريع للعنف مثل قناة نسمة اللي ما تعبتش لليوم من بث مسلسل الدم والجهل والتمكبين .. مسلسل النفوس المريضة اللي صرفو عليه الإخوان الأتراك مال أحمر تمجيدا لمجد التكمبين وتمهيدا لاسترجاع الخلافة.. ونقصد طبعا مسلسل حريم السلطان.. بالطبع مسلسلات من هذا النوع ومن نوع مسلسلات أخرى تركية تبثها الحوار وقناة النهضة حنبعل هي اللي تعطي أفضل الدروس لشباب تونس.. الجهل مثل قطرة الزيت لا يقنع بالمكان الذي نزل فيه.. بل يتمدّد ويسيح حتى يمس كلّ شيء.. في هذا الجو المرتبك يرجع اتحاد الإخوان لنشاطه العلني هذه الأيام، وهذا دليل على أنّ الدولة في أسوإ حالاتها، إذا ما نقولوش بدأت في التلاشي.. واليد الحديدية التي تضرب المتطفلين مشات وراحت.. اليوم الحاكم افتك أقوالنا نحن لشعب الأعزل وصار يلوك فيها : من نوع المطالبة بالمحاسبة والتنديد والالتفات إلى الله بالدعاء… هل هذا أفق انتظارنا ممن نُصّب حاكما علينا؟؟؟.. حذار.. ثمّ حذار اتحاد العلماء مثل السرطان المتمكن في الجسد إذا هدأ فمعناه أنّه ينتظر الفرصة للانقضاض: وهؤلاء استطاعوا أن يجمعوا شتاتهم وتمكّنوا من كثير من الجمعيات التي تنعت نفسها بالخيرية وصارت تشتغل تحت وصايتهم.. اليوم اتحادهم مشغول بامتلاك العقول.. وبان بالكاشف قدرتو على امتلاكها: ذئاب منفردة متكونة من وليدات كيفما استنتجنا هم نتاج حكم النهضة وليسوا نتاج حكم بن بن علي، لأنّ أعمارهم في 2011 لا تتجاوز 10 أو 11 سنة.. أي أطفال أمكن استقطابهم وجعلوا منهم عبارة عن روبوات، اتحاد علمائهم يطبق في المثل » من لحيتو افتلّو شكال » وهذا ما نعانيه اليوم ولادنا تحولو إلى سكاكين موجهة ضدنا وإصلاحهم ميؤوس منّو ولن ينفع العقار فيما أفسده الدهر.
تنبيه: مهمة سي المشيشي اليوم إيقاف هذا الزحف للإسلام السياسي اليوم على أرض تونس بغلق بؤر الفتنة والدم.. بؤر التمويل القطري.. طرد هؤلاء ومحاسبة من انتمى إليهم وله ساق في التعليم.. الأمور في غاية التعقيد ولا يمكن أن تحلّ هذه القضايا بقانون أو اثنين.. يلزم نعاودو نحرثو وراهم في عقول أبناءنا.. راهم طيلة 10 سنين وهم يشتغلون ليلا نهارا.. ما خلاّو حتى بقعة بما في ذلك الجامعة التي تحولت إلى صحراء قاحلة.. حذار كلياتنا ومعاهدنا العليا ملغومة وهي عبارة عن قنابل موقوتة.. والصمت في هذه الحال جريمة..وسياسة نعامة ستأتي بالوابل على الجميع بما في ذلك الحقوقيين والحداثيين وبما في ذلك من يعتبرون أنفسهم وسطيين.. أنذرتكم لأنّي لا أملك سوى الإنذار.. ونبهتكم لأنّي لا أملك سوى تونس اللي فيها عايلتي ودفن فيها أجدادي وأمي وبابا.. ولأنّ فيها أحبابي اللي نأمل نشوف معاهم نهار تونس فيه فرحانة.. أمّا اليوم راكم لبستوها الأسود ولطختوها بدماء أبناءها.. كفى بكاء ولطما. ولننهض جميعنا لتنظيف ترابنا من الحشرات التي لا تتغذى سوى من العقول
قالت إحدى صديقاتي هذه صرخة.. بلى صرخة يجب أن نسمعها لمن به صمم
الدكتورة نائلة السليني