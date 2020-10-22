من وحي قرارات ماكرون وزيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى تونس المرتقبة

المقاربة السطحية لماكرون في مواجهة الإرهاب بفرنسا هي التي ستزيد في تعميق الجرح وتمكين الإخوان في فرنسا العميقة : فهل إنّ طرد المتطرّفين إلى موطنهم سيحلّ المشكل؟ الم تكن السياسة الفرنسية هي السبب المباشر في استقواء هؤلاء؟؟ وقد اقتنصوا منهم مبادئ حقوق الإنسان؟؟ مبادئ يؤمنون في داخلهم أنّها تتضارب مع الشريعة الإسلامية؟؟؟..وهل في طردهم حلّ للمشكل من جذوره؟؟؟ ثمّ ماهو موقفه من المتطرّفين القاطنين بألمانيا على سبيل المثال ؟ وكم هم كثر هناك؟؟ وينعمون باستقرار وعيش هانئ؟؟؟ بل يمتلكون قيادة الجالية الإسلامية؟؟؟ يوجّهونها حيث هبت رياح الطريق المستقيم؟؟؟ هل يعلم السيد ماكرون أنّهم في أرغد عيش مثلهم مثل أولياء الأمر في القرون الوسطى؟؟ وأنّ كلماتهم مقدّسة وأوامرهم تستجاب بالسمع والطاعة؟؟؟ هل يدرك أنّ تنقّلهم إلى فرنسا أيسر من لمح البصر؟؟ وأنّ الكثير من المتطرّفين بفرنسا قد شدّوا رحالهم إلى بلدان مجاورة ليصدروا منها أوامرهم وليتوّعدوا أهل الزيغ؟؟؟؟ ثمّ أليس هؤلاء الذين يعتزم طردهم هم صنيعة الحكومات السابقة بفرنسا؟؟؟
قلت مقاربة سطحية وذلك لأنّ المدعّم للإرهاب والمغذّي له هو تلك الشبكة المعقّدة للمالية التي تباهت حكومات فرنسا بزرعها في فرنسا منذ 2009، حكومات اعتقدت سذاجة أنّ الاقتصاد الإسلامي قدم إليهم لينقذهم من أزماتهم الاقتصادية.. حكومات ظنّت نفسها أذكى من هؤلاء المسلمين وتوهّمت أن لا همّ لهم سوى البحث عن موطن قدم في أرضهم.. ألم تعلم هذه الحكومات منذ ساركوزي أنّها مالية رزعت لأجل « فتح مبين » على أساس اقتصادي/ مالي؟؟؟ وأنّ التمكين الإخواني يتلوّن كالحرباء حتى يصل إلى مبتغاه؟؟؟
هل إنّ الاكتفاء بطرد إرهابيين وغلق جمعيات سيحلّ الإشكال؟؟؟ وتعود فرنسا إلى الطمأنينة الضائعة؟؟؟ وماذا سيفعل بما أقرّته « بنوك الكفر » عنده : من معاملات بالمرابحة والصكوك؟؟؟ وهي مصطلحات فقهية صرف وظيفتها إحياء ذكرى الشريعة السمحة الضامنة للسلامة الدنيوية والربح الأخروي؟؟؟ هل يقدر اليوم ماكرون إيقاف هذا السيل من المعاملات داخل بنوكه العلمانية التي سعت إلى المالية الإسلامية زاحفة وعقدت معها زيجات عرفية؟؟؟؟ المالية الإسلامية ليست سوى بدعة إخوانية حتى يتحوّل عرش الإخوان إلى أخطبوط بيده وحده خيوط اللعبة الاقتصادية.. واليوم أدركت فرنسا المستنقع الذي وقعت فيه مثلما أدركت بقية الدول الغربية ذلك ومثلما أدركت ذلك أمريكا
يبدو أنّ حلم البنّا لم يعد سرابا.. وأنّ امتلاك الإخوان العالم على قاب قوسين أو أدنى
الدكتورة نائلة السليني