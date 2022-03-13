من مخزن الحديد بزغوان إلى مخزن «المقرونة» بصفاقس.. حــذار مــن خلـــع الأبـواب الـمفـتـوحــــة

أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أمس السبت 12 مارس 2022 خلال اجتماعها بالولاة، وجود نص قانوني جديد ينظم مسالك التوزيع سيتم إصداره في القريب وهو ما سبق أن أعلن عنه رئيس الجمهورية بنفسه في أكثر من مجلس وزاري سابق أو اجتماع بوزراء في الحكومة
وكما فعل ساكن قرطاج، كشفت رئيسة الحكومة أن هذا النص سيتضمّن تشديدا للعقوبات العدلية والإدارية ضد المحتكرين والمضاربين وكل من يتجرأ على المساس بالمقدرة الشرائية للمواطنين، وبشرتنا بأنه قد تم تحقيق أرقام هامة إثر تنفيذ خطة رقابية بين مختلف الأجهزة والهياكل الرقابية المشتركة في كامل تراب الجمهورية بهدف مقاومة الاحتكار تم على إثرها حجز كميات كبيرة من المنتجات الغذائية المدعمة
هذا الاعتراف وهذا الخبر السّار يكتسي في تقديرنا أهمية بالغة ليس فقط لأن الأمر يتعلق بظهور علني وفعل مباشر في الشأن الوطني لساكنة القصبة التي تعطشنا كثيرا لسماع صوتها والتعرّف على رأيها في المباشر، ولكن أيضا لدلالات ما أتته وما كشفته من إمكانية التعويل على ترسانة القوانين السارية – بحدودها – وعلى جرأة القرار السياسي والفعل الإداري والإرادي الذي يؤدي بالضرورة إلى نتائج حقيقية تعيد الحقوق لأصحابها بما أن المواد الغذائية المدعمة وحتى غير المدعّمة حق لعموم المواطنين ومن مسؤولية الدولة وأجهزتها المكلفة بإنفاذ القانون تفعيلها وحمايتها
وحسنا فعلت رئيسة الحكومة بالدعوة إلى تأمين التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية استعدادا لشهر رمضان أمام الولاة الذين تفرّغ البعض منهم للأسف لمشاغل واهتمامات أخرى، وبدل السهر على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المباشرة في الغرض ومرافقة السلط الجهوية في رصد وتنفيذ عمليات إعادة الحق لأصحابه، انبرى هؤلاء في النشاط السياسي والترويج للاستشارة الالكترونية وتوظيف الجهد والوقت لذلك على حساب الوظيفة الأصلية ويكفي متابعة وسائل الإعلام وخصوصا الصفحات الرسمية الخاصة ببعض الولايات للوقوف على هذه الحقيقة المرّة
لقد أكدنا من جهتنا وفي عديد المناسبات على ضرورة الجنوح إلى ما هو عاجل وما هو آجل في الحرب على الاحتكار والمضاربة والتهريب والانتصاب الفوضوي وغيره من الآفات التي تنخر اقتصاد البلاد وتضرب في العمق توازن المجتمع واستقراره وأمنه الغذائي والإنساني
ونظرا لبطء الزمن السياسي لرئيس الجمهورية، وتعثّر صدور المراسيم وفي مقدمتها المرسوم المتصل بمسالك التوزيع أكدنا أيضا أن الأصل في الأشياء الاستفادة من التشريعات السائدة في دولة الاستقلال وتفعيلها والحرص على الصرامة في إنزال أقصى وأقسى العقوبات على المخالفين في انتظار التشريع الجديد
والدليل على وجاهة ما نقول وواقعيته، ما جاء في مبادرة وزيرة العدل ليلى جفال، التي وجهت الجمعة الماضي منشورا إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء محاكم النواحي وقضاتها
ويتضمن المنشور الوارد على الصفحة الرسمية لوزارة العدل والذي يهدف إلى التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والأساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز، جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من بينها دعوة المعنيين إلى إيلاء هذه الجرائم الأهمية والمتابعة اللازمتين في عمل النيابة العمومية والمجالس القضائية. ليس ذلك فحسب، نص المنشور على ضرورة مضاعفة الجهد على مستوى النيابة العمومية لتتبع مثل هذه الجرائم بنجاعة وسرعة
لقد وضعت وزيرة العدل النقاط على الحروف، وأدركت أن العاجل هو وقف النزيف وثمّة في ترسانة قوانيننا وفي مؤسساتنا وأجهزتنا التنفيذية ما يجب لبسط سلطة القانون والحق في انتظار تطوير التشريعات وتحيينها
وفي باب تحديد المسؤوليات، يمكن أن نقول أن السلطة أعطت بهذا الشكل الضوء الأخضر للدخول في طور جديد من الحرب على الجريمة على أمل إصدار النصوص الجديدة وتطوير الجوانب اللوجستية لأن الحرب تحتاج للعباد والعتاد كما يقال ولا مناص اليوم من تعزيز قدرات وزارة التجارة وكثير من الهياكل الرقابية المعنية بوضع حد للإفلات من العقاب
بقي أن ما يتوجب التحذير منه والتشديد على أهمية الكف عنه أيضا لما يمثله من خطر على المجتمع والسلطة على حد سواء، هو هذا الضرب من الشعبوية وهذا الإفراط والتجاوز في الحديث عن الإنجازات دون احترام للحقوق والحريات و الخصوصيات ودون اعتماد قرينة البراءة كذلك دون أن ننسى أن التعميم والتشهير برجال الأعمال والتجار وأصحاب المخازن والمستودعات وتقديمهم في مظهر المجرمين وقطّاع الطرق يمس كرامتهم ويهز صورتهم في عائلاتهم وأمام المجتمع ويخيفهم من الإقدام على الاستثمار
لقد عشنا قبل أشهر وقائع تلك الزيارة الليلية لرئيس الجمهورية لمصنع للحديد في زغوان وارتسمت في الأذهان صورة صاحب مصنع مخالف للقانون كي لا نقول «فاسد» ليتبين في ما بعد أنه لاشيء جدير بالذكر
وقبل يومين تقريبا، راجت صور في الفضاء الافتراضي لمخزن للمواد الغذائية قيل أنه مخزن مخالف للقانون ويرتكب «جريمة» تحويل منتجات غذائية (مقرونة) إلى علف حيواني، وكان لزاما أن تدخل النقابات في المصنع على الخط لتوضح أن الأمر بسيط وقانوني وأن المادة الغذائية المحوّلة لا تتوفّر فيها علامات الجودة والقانون يقضي بإتلافها
إننا لسنا بحاجة إلى خلع الأبواب المفتوحة بطبيعتها والحروب لها قوانينها وأعرافها وقيمها والحكمة تقتضي ضبط النفس دائما والجرأة على الانتصار في مناخ من احترام الحقوق والحريات والضمانات الضرورية لعموم المواطنين، مستهلكين كانوا أو رجال أعمال وفلاحين ومستثمرين وطنيين
بقلم: مراد علالة