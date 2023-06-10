من صفاقس ، قيس سعيد يدعي أنه سيحقق العدالة

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم السبت، زيارة غير معلنة الى ولاية صفاقس
وتحول رئيس الدولة، في مستهل زيارته، الى منطقة باب الجبلي بالمدينة العتيقة بصفاقس، حيث اطلع على وضعية عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء، وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة
وتحول سعيّد إثر ذلك الى مقر الولاية حيث اكد ان زيارته لصفاقس كانت للنظر في الاوضاع المتعلقة بالهجرة والاستماع الى المواطنين.وأضاف » نحن نحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الدولة وعلى سيادتها و لا نقبل ان يعامل اي شخص معاملة غير انسانية
وأكد رئيس الجمهورية اننا سنعمل على ان يكون كل من يأتي الى تونس في وضعية قانونية . وشدد قيس سعيد ان هؤلاء المهاجرين هم ضحايا نظام عالمي يتعامل معهم كأرقام ..مضيفا : لا يمكن ان نقوم بدور الحراس لدولهم
الحل لا يمكن الا ان يكون الا انسانيا وجماعيا ..ولكن في ظل قانون الدولة لا بد ان نضع حدا لهذه الاوضاع غير الانسانية « . وأكد رئيس الجمهورية ان العدد اكثر بكثير من عشرة الاف ..يفترشون الارض ويلتحفون السماء ..وتساءل « هل يقبل هؤلاء الذين يدعون حقوق الانسان ان يكون انسان في هذه الحالة مع رضيع تحت الشمس والبرد والمطر؟! ..نحن قادرون على تقديم دروس في الانسانية لمن لا انسانية لهم ولا أعني الدول بل اولائك الذين يتاجرون بالبشر ..واكد ان الدولة لها قوانينها ولكن لا بد ان يحترم الجميع تطبيق قوانين الدولة
وان الحل لا يجب ان يكون على حساب الدولة التونسية ..لا بد ان يكونوا في اوضاع قانونيةوشدد قيس سعيد على ضرورة ان نعول على انفسنا قبل ان نعول على احد في الخارج ..مضيفا الى ان تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية ..ولا بد من تحقيق العدالة الاجتماعية وفرض القانون على الجميع
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