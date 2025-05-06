من سجنه ، الأستاذ أحمد صواب يؤكد عليكم : الرخ لا

غادرتُ الآن السجن المدني بالمرناقية، بعد زيارة للأستاذ أحمد صواب، سبقتها زيارات عديدة من المحامين، وتلتها أخرى. حجم التضامن كبير جدًّا، وقد بلّغني سلامه إلى كل من زاره وسانده، وكل من تطوّع من السادة المحامين لنيابته، إيمانًا منهم بإعلاء دولة الحق
كما يشكر كل من عبّر عن تضامنه معه في المسيرات والاحتجاجات الداعمة له، وخاصة من فئة الشباب. وقد قال لي بالحرف الواحد: قولوا لهم، كما قال ابن قفصة والحوض المنجمي، أيوب عمارة، الي فوّضته باش يحكي باسمي سياسيًّا، بالعقل وبالصياح : الرخ لا
الأستاذ سامي بن غازي