من جديد الاحتفاظ بالمترشح للرئاسة العياشي زمال

أكّد المحامي عبد الستار المسعودي لموزاييك إعادة إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بعد وقت قصير من الإفراج عنه من سجن برج العامري
بعد إطلاق سراحه البارحة أكد علاء الدين العوادي الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة أنه وبعد فتح بحث عدلي عهدت به فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بغار الدماء ضد المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وشخصين مكلفين بتجميع التزكيات بشبهة تدليس تزكيات وبعد الأبحاث والتحريات تم الاحتفاظ بالمترشح وإحالة الاثنين الآخرين بحالة تقديم على النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة
وأوضح أنه بعرض المظنون فيهم اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 تم اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدهم وإحالتهم على المجلس الجناحي لمقاضاتهم من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية وتعمد استعمال تلك الشهادة والادلاء بشهادة مدلسة وتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون اذن المعني بالأمر طبق الفصل 199 من المجلة الجزائية والفصل 158 و161 جديد من القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفصل 90 من القانون الصادر في 22 جويلية 2004 المتعلق بالمعطيات الشخصية
وقال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة إنه تم إيداع المظنون فيهم الثلاثة بالسجن المدني ببلاريجيا في انتظار عرضهم على القضاء يوم 11 سبتمبر الجاري
يشار إلى أنه تم إيقاف المترشح الاثنين الماضي للاشتباه في تورطه في تزوير تزكيات شعبية وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، قبل أن توافق الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أمس الخميس على طلب الدفاع الافراج عنه وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضده الى جلسة يوم 19 سبتمبر الجاري.