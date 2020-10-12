من جديد ، حاتم المليكي و مريم اللغماني يقلبان الفِيسْتَة

نشر، منذ حين ، حاتم المليكي النائب بمجلس نواب الشعب ، التدوينة أسفله على صفحته الرسمية بالفايسبوك
للتذكير فإن النائب « المحترم » المذكور قد نجح في الإنتخابات على قائمة حزب قلب تونس أو كما يسمونه « حزب المقرونة » واستقال منه ليلتحق بالكتلة الوطنية ويرأسها في البرلمان . أمّا وقد وقع إبعاده أخيرا عن رئاسة الكتلة و تعويضه بطريقة ديمقراطية برضا شرف الدين فها هو يستقيل من جديد ليلبس فيستة جديدة . نرجو أن لا يبحث عنها من الروبافيكيا
وكتبت النائبة مريم اللغماني التدوينة أسفلة ونشرت معها استقالتها من نفس الكتلة
كيف استقلنا من قلب تونس قلنا رانا ماناش صناع عند القروي َرانا جايين نخدموا في ها لبلاد موش في الاشخاص
ياخي ها النهارين حبونا نولوا صناع عند الجهاز السري
لا بابا انا راني مريم اللغماني
رفيقة سيد الشهداء
ما نحطش يدي في يد السيد الفرجاني نقصها ولا نخون و كلكم تعرفوا انو انا ما صوتش للغنوشي
و سكتت وتحملت السب اما توة معادش ساكتة وباش نسمي المسميات باسمائها.
انا حرة كيفما ريتوه مكتوب على يدي…
انا حرة لا نشري لانبيع