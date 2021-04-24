من بدعة «الرئاسات الثلاث» إلى تركيز «الدول الثلاث».. المشيشي يتفاعل مع النهضة ويتمسّك بتفعيل التحوير

لا حديث اليوم في تونس الأعماق كما يقال إلا عن «الأزمة» بمختلف أبعادها، وأساسا تهديد هذه الأزمة الشاملة والمركّبة لحياة الناس وحقهم في العيش الكريم وسط شطحات الساسة وتقلباتهم وحساباتهم ومعاركهم الذاتية الخاسرة بطبيعتها لأن ما يغيب عن أذهان البعض هو أن الوطن الآن بمثابة «مركب» في عرض البحر تتلاطمه الأمواج ولا قدرة لأحد على النجاة بمفرده
وقد كان بعض السّاسة محقّين صراحة في القول بأن الأوبئة التي تكابدها تونس في هذه المرحلة كثيرة ولا تقتصر على جائحة كورونا فثمة الفقر أيضا والارهاب واللاتوازن الجهوي و«عركة» أركان منظومة الحكم المنبثقة عن انتخابات 2019 بشقيها الرئاسي والتشريعي وسطوة الفاسدين و«القشارة» و»الكناطرية» وضعف الدولة في بسط هيبتها علاوة على ترذيل العمل السياسي والانهيار الأخلاقي الذي بلغ ذروته في الإساءة الى كل شيء، الى القيم والمؤسسات والعلاقات بين البشر
وهذه الصورة السلبية لما يُعتبر «تجربة انتقال ديمقراطي» تفتح شهية «شركائنا» الدوليين في السيطرة على مقدّراتنا ورهن مصيرنا ومستقبلنا وإغراقنا بالإملاءات وتكبيلنا بالشروط المجحفة التي لم نعد للأسف قادرين على رفضها أو حتى مجرد رفع السقف في التفاوض بشأنها
لقد تسارعت تطورات الأزمة وتعقيداتها بنفس نسق سرعة انتشار وباء كورونا الذي بات يعصف بعشرات الأرواح كل يوم في وقت تزداد فيه الخشية من عجز الدولة على المواجهة وتوفير اللقاح وأسرّة الإنعاش ومستلزمات الرعاية الصحية مع سياسة اجتماعية مرافقة تأخذ بأيدي ضعاف الحال وتصون كرامة التونسيين
هل هناك من يضطلع بهذه المهمة بسرعة وفعالية؟ الجواب للأسف لا، فالحكم غارق في «عركة» يصوّرها البعض «دستورية» والحال أنها سياسية وأخلاقية بامتياز
اليوم للأسف أيضا، نجد أنفسنا أمام دول متعدّدة في دولة واحدة.. وانتقلنا على ما يبدو من مقولة أو بالأحرى بدعة الرئاسات الثلاث إلى تركيز الدول الثلاث للأسف.. دولة رئيس الجمهورية المشرف على «القوات المسلحة العسكرية والمدنية»، ودولة رئيس مجلس نواب الشعب رئيس حركة النهضة المتيّم بـ«السلطة الأصلية» ودولة رئيس الحكومة الذي يعزف ويمارس منفردا الصلاحيات المتعددة
في «دولة رئيس الجمهورية»، العملة السائدة هي الشرعية والمشروعية الانتخابية والطهورية ونظافة اليد والصواريخ الجاهزة للإطلاق في كل صوب وحدب
في «دولة رئيس البرلمان»، خلط بين رئاستي مجلس النواب ومجلس الشورى وليس أدل على ذلك من التعاطي مع أحدث قضية وهي قضية النائب راشد الخياري دون أن ننسى مسلسل المعركة التاريخية بين «الشيخ راشد الغنوشي» ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي
في «دولة رئيس الحكومة»، عين على الداخل وأخرى على الخارج.. في الداخل لهث وراء رتق تداعيات الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية ورسائل طمأنة للخارج تحت يافطة الحفاظ على مصالح البلاد وبطبيعة الحال تسجيل النقاط في الصراع مع الرأس الثاني في السلطة التنفيذية
وفي هذا الباب بالذات لم يتأخر ساكن القصبة في التفاعل مع «رأي» النهضة كي لا نقول توجيهاتها، وهذا أمر مشروع باعتبارها سنده الرئيسي والعمود الفقري لوسادته السياسية، فقد قال رئيس مجلس الشورى في الحركة عبد الكريم الهاروني قبل يومين بوضوح «ندعو المشيشي لممارسة صلاحياته واستكمال التحوير الوزاري وانطلاق الوزراء الجدد في عملهم وعلى رأسهم وزير الداخلية». وجاء الموقف في سياق الرد على خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 65 لانبعاث الأمن الوطني الذي وجّه فيه نقدا لاذعا للنهضة. وتزامن كل هذا مع «حكاية» راشد الخياري الذي اتهم في تسجيل صوتي رئيس الجمهورية بالحصول على دعم مالي خارجي من الأمريكان للفوز في الانتخابات الأخيرة
تفاعل هشام المشيشي مع دعوة الجماعة لم يتأخر كثيرا، حيث أعلن بالأمس وبوضوح أنه جاد في تفعيل التحوير وأنه : لم يتمّ التخلي عن التحوير الوزاري.. معنا وزراء نالوا ثقة مجلس نواب الشعب بصفة معززة والآن الحكومة تعمل بالإمكانات التي لديها… قائمون بواجبنا في علاقة بالمشاكل الاقتصادية وهذا هو المهم في هذه الفترة وسيكون استكمال مسار تركيز الحكومة مفيدا حتى نعمل بصفة كاملة
هكذا يرى ساكن القصبة الأمور في «دولته» وهو لم يزر «دولة رئيس الجمهورية» منذ أشهر ولم يلتق الرئيسان سوى في مناسبات عرضية نادرة في ميادين محايدة مثلما حصل يوم عيد الشهداء في الموكب المقام تخليدا للذكرى أو في المطار للتوديع أو الاستقبال البروتوكولي عشية زيارة مصر
ولا ننسى أن التواصل بين «الدول» الثلاث يتم عبر الرسائل، أجل الرسائل الخطية المحمولة بواسطة «حامل البريد» في زمن الرقمنة والثورة التكنولوجية وطفرة الانترنيت
إن الخشية في النهاية ليست في مواصلة من يضطلعون بأعباء الحكم في لعبة تركيز «الدول الثلاث» بقدر ماهي في إصرارهم وتسبّبهم المقصود ربما أو غير المقصود في تأبيد الأزمة وفي تعميقها في انتظار فرز طبيعي للأقوى الذي سيقف في وجه كل العواصف ويهزم خصومه دون تفكير في الكلفة التي سيتكبدها الوطن وسيعاني نتائجها المواطنون الذين وإن كانوا يتحمّلون جزءا من المسؤولية في اختيار حكّامهم فإن بيدهم الحل والعقد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل غرق المركب
بقلم: مراد علالة