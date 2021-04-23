من المرزوقي إلى سعيّد مرورا بالسّبسي.. لماذا تحارب النهضة «رئيس الجمهورية»؟

لن يحجب تنصّل النهضة اليوم من راشد الخياري ونفي قبولها بـ «سلوكه» كما جاء على لسان خليل البرعومي عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام في الحركة علاقتها به ودفاعها عنه، وليس أدل على ذلك من «الفتوى» التي أتاها رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في مجلس نواب الشعب والقيادي في الحركة أيضا ناجي الجمل الذي قال بوضوح أنّ النيابة العسكرية أصدرت بالفعل بطاقة جلب في حق النائب المذكور على خلفية الاتهامات التي توجّه بها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد لكن اللجنة ستنظر في كيفية تفاعل البرلمان مع هذه القضية لاتخاذ الموقف المناسب على أساس أنه : توجد عديد الإشكاليات في علاقة بالقضية خاصة أنّ راشد الخياري مدني ويتم تتبعه في القضاء العسكري.. وحتى اتهامه لرئيس الجمهورية كان في فترة ترشحه للانتخابات وليس بعد وصوله للرئاسة
لن نتوقف كثيرا عند هذه القراءة المبسّطة للمسألة فرجال القانون والقضاء أدرى بها ويكفي التنويه فقط إلى أن الموضوع برمته يتعلّق الآن برئيس الدولة وهو رئيس مجلس الأمن القومي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو لماذا أعلنت النهضة الحرب على قيس سعيّد في هذه المرحلة باستعمال عديد «الأدوات» تماما كما فعلت من قبل مع الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي والرئيس الراحل الباجي قايد السبسي مع بعض الفوارق في التفاصيل؟
الغريب في الأمر أن الأول وهو باعث حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كان شريكا للنهضة في ما عرف بالترويكا التي حكمت تونس بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 وضمّت كما هو معلوم ايضا النهضة والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات لصاحبه مصطفى بن جعفر، ليس ذلك فحسب تعود العلاقة بين المرزوقي والجماعة الاسلامية في تونس والاخوان المسلمين عموما الى ما قبل ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة ومع ذلك انتهت الزيجة بطلاق الضرر فاندثر حزب المؤتمر ورفضت النهضة دعم حليفها في السباق الرئاسي 2014
أما بالنسبة الى الباجي قايد السبسي فقد كانت الزيجة أكثر غرابة، انطلقت من باريس في السرّ ذات صائفة 2013 عندما انتفضت تونس ضد الاغتيالات السياسية وضد تغوّل الارهاب وضد حكم الاسلام السياسي، وأنجبت العلاقة مولودا مشوّها اختاروا له من الأسماء «التوافق»، وبعد الشيطنة والتجريم دخل مؤسس نداء تونس ومؤسس النهضة شهر عسل لم يعمّر طويلا ولم يصمد حتى نهاية الولاية الانتخابية حيث أعلن الباجي قايد السبسي نهاية التوافق واتكل راشد الغنوشي على الابن السياسي لخصمه اللدود يوسف الشاهد لادارة الشأن العام من القصبة والمراهنة على الابن «البيولوجي» ليتبخر النداء
هذه المرة، وبعد الدخول «غير الجدّي» في السباق الى قرطاج بمرشح «خاص» هو عبد الفتاح مورو الذي سقط في الدور الأول، انحازت النهضة الى المترشح قيس سعيّد في مواجهة باعث حزب قلب تونس نبيل القروي، لكن العلاقة سرعان ما توترت بمجرد مباشرة راشد الغنوشي لمهامه على راس البرلمان وبداية معركة انتزاع الصلاحيات مع رئاسة الجمهورية ووضع اليد على رئاسة الحكومة من جهة أخرى
لقد كان بالإمكان أن يمرّ فك الارتباط بين النهضة وهؤلاء الرؤساء بردا وسلاما على البلاد والعباد خصوصا وان «التدافع» والصراع بينهم ليس على أساس برنامج حكم بمقومات وخيارات اقتصادية واجتماعية واضحة تؤسّس لمنوال تنمية جديد أو مشاريع وطنية تلبي انتظارات التونسيين التي عبروا عنها من خلال شعاراتهم الثورية بين 2010 و2011 وحتى قبل ذلك بكثير، لكن العقدة كائنة في تقديرنا في طبيعة حركة النهضة ومشروعها ورهاناتها الداخلية والخارجية
بعبارة أخرى، لم تقطع النهضة مع مرجعيتها الإخوانية ولم توفّق في فصل الدعوي عن السياسي كما زعمت في مؤتمرها الأخير العاشر، وفشلت في اختبار «التونسة» وهي ما تزال تفضّل التقيّة والتمكين وتتمسّك بخطة المرشد وتتشبّث بالخلافة السادسة وتلجأ للخطاب المزدوج مع الإشارة الى اتقانها للحذر واستخلاص قيادتها لدروس المنطقة وعلى رأسها الدرس المصري والتوجه الدولي العام بعدم قبول جماعات الاسلام السياسي في الصف الأول للحكم أي في الواجهة، وهو ما يفسر في اعتقادنا دائما تفضيل راشد الغنوشي رئاسة البرلمان على رئاسة الجمهورية خصوصا وان النظام السياسي يطلق يديه في القصبة عبر التشكيل الحكومي
وللتاريخ ايضا لم يُظهر قيس سعيّد عداوة أو معارضة صريحة للنهضة كتعبيرة سياسية بقدر ما انتظر زهاء العام والنيف ليعبّر عن تحفظاته واعتراضه على سلوكها في الحكم واقتصرت معارضته على النواحي الدستورية والقانونية الشكلانية في بعض الأحيان ومن ثمّة المؤسساتية، وبما أننا في اطار ديمقراطية ناشئة وفي إطار تجديد المؤسسات فان عراقيل جمّة توجد في الطريق
لقد اكتشفت النهضة التي تكابد وضعا تنظيميا صعبا في أفق المؤتمر الحادي عشر، وأمام تشظي المشهد السياسي وضعف القوى التقدمية وكذلك تراجع المنظمات الوطنية، أن ساكن قرطاج الحالي بـ «شرعيته ومشروعيته» الانتخابية وحسن تصرّفه في أدوات الشعبوية ايضا وهو ما سمح له بمواصلة تصدر استطلاعات الراي، وبداية انفتاحه على العالم و«التعاون» مع مصر على وجه الخصوص، اكتشفت ان هذا الأخير قد يبعثر أوراقها بخلاف من سبقوه الى رئاسة الجمهورية والمسألة اصبحت مسألة وجود إن جاز القول لذلك ننتظر ان تصمد الأزمة وأن تأخذ أبعادا درامية على حساب الوطن والشعب لكن الأمل يبقى قائما في لحظة وعي وفي استفاقة قوى مدنية واجتماعية يظل الاتحاد العام التونسي للشغل بوصف خيمة التونسيين أبرزها بطبيعة الحال
بقلم : مراد علالة