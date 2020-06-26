من العار أن تَنْضَمَّ تونس إلى الصومال وقطر

قسما انه من العار أن تنضم تونس إلى الصومال وقطر. وحكومة السراج العميلة اي إلى الحلقة الأضعف في دول الجامعة العربية وتتحفظ على البندين السابع والثامن من قرار الجامعة العربية الرافض للتدخل التركي الداعشي المليشاوي في ليبيا
ومندوب تونس ودولة تونس ممثلة في الرئاسة ووزارة الشؤون الخارجية يعلمون أن تخفظهم على قرار الجامعة لا قيمة له بعد أن تحصل القرار على موافقة أغلبية الدول العربية بمن فيهم الدول الوازنة مثل مصر والسعودية والعراق والكويت والأردن وسلطنة عمان والمغرب والجزائر وغيرهم
نعم تعيش الدبلوماسية التونسية ارذل عمرها بعد أن فقدت مكانتها ووزنها السياسي الدولي وأضحت في طابور الذيول بعد أن كانت في طليعة الدول الفاعلة والمؤثرة ومضرب الأمثال
حسن المحنوش