من السجن، الأستاذ أحمد صواب يوصيكم : ما تخافوش، ما ترخوش

من السجن المدني بالمرناقية، الاستاذ احمد صواب يوصيكم: ما تخافوش، ما ترخوش. اللي نعمل فيه ما هوش مزيّة، راهو اعتراف بدَين تونس اللي عطاتني أولادي، عايلتي، صحابي، وانتم زادة، الناس اللي وقفتوا معايا وساندتوني
صحتي بخير، ومعنوياتي عالية
سيد احمد يقلكم الثورة عندها ثلاث ركائز: الاتحاد، المرأة، والشباب و يقلكم أنا للأسف في اغلب مراحل حياتي، ما عرفت كان القمع والاستبداد… أما هاذي، ثورتكم، حافظوا عليها.. ، ما تخليوش الفاشية تسرقها
واصلوا، وما تاقفوش . الحرب الحقيقية اليوم هي تطهير القضاء من الفاسدين، و ارساء دولة القانون و المؤسسات و قاللكم زادة أنو كل ما تشتدّ المقاومة، كل ما يزيد خوفهم… خاطرهم جبناء و معزولين داخليا و خارجيا
في الأخير نعرف اللي الزيارة مسموحة لبعض أفراد العايلة والمحامين فقط. ونعرف اللي الكلكم متضامنين، الكلكم تحبوا تزوروه، تحبوا تمشيو وتقولولو: “راني معاك، راني ضد الظلم
اليوم، هاي فرصة: ايجاو للبلوار 1 مع الستة متاع العشية للجان دارك في زيارة رمزية لسيد أحمد صواب . جيبوا القفاف، ايجاو تكلمو و عبرو و قاومو، وخلّيوها زيارة وفاء ومساندة
الحرية للاستاذ احمد صواب، والحرية لكل صوت حر
رسالة احمد صواب منقولة من الأستاذ صديق العائلة فادي سنان