من أجل إصلاح تربوي على أسس مدنية مستنيرة

علِم المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، عبر التصريح الأخير لرئيس الجمهورية أمام وزير التربية، أنه ; سيتمّ في القريب العاجل اصلاح جذري للمنظومة التربويّة
وإذ يُؤكّد المرصد فعلا على الضرورة الملحّة للقيام بالإصلاح التربوي بشكل شامل وعميق بالنظر إلى ما تشهده المدرسة العمومية، بمختلف مراحلها، من تدنّي غير مسبوق، فإنه يعتبر أن هذا الإصلاح يجب حتما أن يتمّ عبر عمل تشاركي وتشاور عميق وجدّي بين كافة الأطراف المعنية والمُتخصّصة، وأن يأخذ في الاعتبار وجوب تكوين أجيال متجذرة في الهوية التونسية المرتكزة على الفكر الإصلاحي، وأن يتمّ على أسس علمية وحداثية ومدنية، بالاعتماد على الثورة الرقمية والاقتصاد المبني على المعرفة، بعيدا عن الإيديولوجيات والاعتبارات السياسية، وخاصة منها الرجعية والماضوية والتقليدية المتخلفة، حتى يتلقى أطفالنا وشبابنا تكوينا يعتمد على إعمال العقل وعلى الفكر النقدي المستنير والمتفتح على اللغات الحية وعلى الثقافات والحضارات المتقدمة
ويُطالب المرصد بتشريكه في عملية الإصلاح ضمانا للطابع المدني الحداثي في المنظومة التروية المنشودة
06-03-2023
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي