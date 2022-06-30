منين جِبْتُوها حكاية الغنوشي ؟ كفى استبلاها للمواطنين

قالولكم كيف يفشل الدستور الغنوشي يصبح رئيس، غير صحيح، اولا اذا طبق دستور 2014 فان رئيس مجلس النواب لا يصبح رئيسا للدولة الا في حالة الشغور التام اي بعد عمر طويل و اللطف على رئيسنا و الشر بعيد و ربي يطول في عمرو لصغارو و عايلتو و احبابو، عندها يصبح رئيس مجلس النواب رئيسا لمدة ستون يوما المطلوبة لتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها . ولكم في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لما خلفه رئيس مجلس النواب ان ذاك السيد محمد الناصر خير مثال
و عندنا الامر عدد 117 و ما ادراك ينظم حالة الشغور و يحدد فيها ان رئيس الحكومة هو الذي يسدد الشغور
منين جبتوها حكاية الغنوشي؟ خاصة كيف يصدر الكلام هذا على شخص بوزنه الوظيفي و السياسي ؟
ثانيا ما عبناه على المرسوم المنظم للاستفتاء انه لم يطرح افقا ، مثل ما يحدث عادة و في كل البلدان ، في صورة فشل الاستفتاء اضافة الى عدم تحديد الحد الادنى للاصوات. يعني يصوتوش عشرة ، هذاكاهو بالنسبة ليهم الّي حضر يززي
كفى استبلاها للمواطنين و هاني ما سميت حد و ما تجبروناش نذكرو اسماء تسعى الى استبلاهنا
سعيد قراش