منـذر الزنايدي يعتبر ماحدث : أحكاما مجنونة و جريمة دولة

انهيار القضاء…انهيار الدولة
أحكام مجنونة…كارثة حقوقية وإنسانية…فضيحة دولة…بل جريمة دولة توظف القضاء لاغتيال ما بقي من مقومات الدولة
تعجز الكلمات عن وصف ما يحدث اليوم في بلادنا
عبث لا يستقيم معه تحليل أو محاولة فهم وبحث عن أسباب أو استشراف لتداعيات…وإنما عهد والتزام بأننا لن نسكت على كل أشكال الظلم التي تسلط اليوم على شعبنا ونخبه
منظومة عاجزة وفاشلة وظالمة جعلت من بيع سيادة الوطن، وملء السجون بالأحرار، وارتفاع عدد ضحايا الإهمال والتقصير، وبث الخوف والرعب والانتقام والتشفي، وتقسيم البلاد وإفراغها من طاقاتها الحية…جعلت من كل ذلك ثمنا لبقائها في الحكم
يقيننا بالله أنه كل ما اشتدّ الظلم كلما اقترب الفرج…وكلما زاد القمع كلما قويت الهمم وشحذت العزائم وزادت الرغبة في التغيير
قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
صدق الله العظيم
منـذر الزنايدي