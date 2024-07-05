منـذر الزنايدي يؤكد أن قيس سعيد يعيش حالة من التخبط والارتباك

نشرعشية اليوم السيد منذر الزنايدي ، المترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة ، البيان أسفله على صفحته الرسمية بالفايسبوك
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اعتقال الدكتور لطفي المرايحي يوم الإعلان عن تاريخ الانتخابات يفضح حالة التخبط والارتباك الي يعيشها الرئيس المنتهية صلاحيته، ويستوجب في ذات الوقت التعبير على المساندة المطلقة والتضامن مع الدكتور لطفي المرايحي وكل من تم أو يجري إقصائهم من المنافسة إما بالاعتقال أو بالمتابعات القضائية أو بالقوانين الانتخابية. مع تجديد الدعوة لوقف المضايقات القضائية والإجراءات التعسفية ضدهم والإفراج عن كل معتقلي الرأي والسماح لمن يرغب منهم بممارسة حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية
إعلاني الترشح للانتخابات الرئاسية بتاريخ 4 جويلية جاء في مناخ قمع وترهيب واستعمال وسائل الدولة للتضييق على المترشحين لهذا الاستحقاق المفصلي. وليس قرار حجب خبر إعلان ترشحي من جميع الوسائط الإعلامية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) كما ورد في بيان فرع النقابة الوطنية للصحفيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء وإلغاء تغطية المؤتمر الصحفي للحزب الدستوري الحر إلا حلقة جديدة في مسلسل قمع الحريات وحق المواطن في إعلام نزيه ومحايد
من جهتي وكل يوم تزداد فيه أزمات بلادي استفحالا في كل المجالات، وتزداد فيه المظالم في حق الأصوات الحرة، وتزداد فيه سياسة الهروب والاستئثار بالحكم والرغبة في تمديد معاناة شعبنا لخمس سنوات جديدة، إلا ويزداد عزمي وإصراري على تعبئة التونسيين والتونسيات لجعل الانتخابات القادمة انتخابات إنقاذ… انتخابات أمل في التغيير…انتخابات تونس الأفضل
قال الله تعالى
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون: صدق الله العظيم
منـذر الزنايدي
بيان للرأي العام