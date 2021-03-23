منظمة « 23-10 » تتهم الإخواني الغنوشي بالتحريض على العنف ضد عبير موسي وكتلتها

اتهمت منظمة « 23-10 » حركة النهضة الإخوانية وحلفاءها واعوانا إداريين باستعمال العنف ضد رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، وذلك بدعم من رئيس البرلمانالإخواني راشد الغنوشي
وقالت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن : منسوب العنف الممارس ضد الكتلة بلغ مستويات غير مسبوقة تجاوزت المناوشات اللفظية إلى درجة الإعتداء المتكرر على رئيستها ونوابها
واستنكرت المنظمة » منع عبير موسي خلال الجلسة العامّة التي انعقدت اليوم من مباشرة مهامها ومنع الكلمة عنها وعن بعض النواب الآخرين وسط لامبالاة وتواطؤ أغلب زملائهم من المحسوبين على الديمقراطية »، وفق نص البيان : تجاوز مخلفات الماضي واتخاذ المواقف الموضوعية والواضحة التي تحمي البرلمان والوطن من السقوط تحت رحمة مجموعات عنيفة ضربت مسار الانتقال الديمقراطي في مقتل وترمي إلى تحويل البلاد إلى ساحة معارك لتفادي فقدان السلطة وامتيازات الحكم