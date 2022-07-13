منظمة « عتيد » تطالب هيئة الانتخابات بالشفافية الكاملة حول عملية تسجيل الناخبين و كشف ما شاب السجل من إنتهاكات

إثر ملاحظاتها لعملية تسجيل الناخبين و بلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 4 جويلية 2022 الذي أكد التفطن إلى محاولات تغيير مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين دون علمهم وفي ظل غياب للإحصائيات الدقيقة حول عملية التسجيل سواء بالطريقة الإرادية او الآلية و عمليات التحيين و غياب المعلومة حول استراتيجية التسجيل آليا و عدم نشر نتائج التدقيق في السجل الإنتخابي و نظرا للخطورة التي يكتسيها اي مسّ من مصداقية و سلامة السجل الإنتخابي فإن جمعية عتيد تطالب
1- فتح تحقيق في مضمون بلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص التفطن لتغيير مراكز الاقتراع لمسجلين دون علمهم و نشر نتائجه
2-نشر و توضيح الخصائص الفنيّة لمنظومة التسجيل الآلي و ضمانات السلامة المعتمدة و مدى نجاعتها و الكشف عن مواطن الخلل و الثغرات التي مكنت من تغيير مراكز الاقتراع لمسجلين دون علمهم
3-نشر نتائج التدقيق في السجل الإنتخابي و توضيح الطريقة و الآليات المعتمدة في هذا التدقيق
4-نشر إحصائيات التسجيل و التحيين و توضيح الطريقة المعتمدة للتسجيل الآلي في ما يخص توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع
تعتبر مصداقية و سلامة و نزاهة السجل الإنتخابي من أهم المعايير التي يجب احترامها و الحرص الشديد عليها و نظرا لما تقدّم فإن جمعية عتيد تؤكّد على ضرورة استجابة الهيئة للمطالب المضمنة في هذا البيان و احترام مبدأ الشفافية الكاملة في أعمالها مع تبيان الإجراءات و التدابير المتخذة لضمان سلامة السجل و تلافي الثغرات التي أدت إلى تغيير مراكز اقتراع مسجلين دون علمهم وما يمكن ان يوجد من مخاطر أخرى
تونس في 13 جويلية 2022
عن الهيئة المديرة لجمعية : عتيد
الرئيس بســام معطر